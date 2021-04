Note sul centro studi “G. Mameli” e sull’istituto tecnologico “Salvo d’Acquisto”

La formazione continua e composita

Il centro studi G.Mameli, è un organismo che opera in modo agile e concreto dal nell’ambito della formazione e dell’orientamento professionale. Attraverso le attività di orientamento e gli interventi educativi, favorisce la crescita professionale di giovani e adulti (occupati e disoccupati), e agevola l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. La sua struttura si caratterizza per un’incisiva presenza sul territorio, intrattiene varie relazioni e partnership con diversi organismi operanti nel sistema istituzionale, sociale, produttivo e scolastico: ha, pertanto, maturato grande esperienza nel saper leggere il territorio e i fabbisogni degli stakeholder istituzionali e non, nell’ambito di progetti integrati in materia di sviluppo delle politiche attive del lavoro.

Inoltre dispone di locali idonei e attrezzature adeguate allo svolgimento delle attività di processo (analisi, progettazione e valutazione) ed erogazione (aule, laboratori, seminari, piattaforme FAD). Le risorse umane preposte a queste funzioni sono in possesso di idonei titoli di studio, di competenze specifiche e dell’esperienza necessari a un ottimo soddisfacimento del fabbisogno formativo.

Perfettamente al passo con i tempi, inoltre, si è dotato di metodologie innovative e sperimentali di erogazione della formazione, attraverso una costante collaborazione con esperti, sia della formazione, che di settori, quali quelli afferenti all’innovazione informatica e tecnologica, riuscendo così ad acquisire skills e know-how che permettono all’ente di rispondere in modo efficace al raggiungimento dell’obiettivo formativo.

Tra i punti di forza attestati dal successo dei suoi studenti, vi sono la selezione e la formazione del personale docente. Questi vengono selezionati in base al curriculum (il processo di selezione prevede che tutti i docenti siano laureati nelle materie specifiche per il loro insegnamento, ndr) e lezioni di prova finalizzate a valutarne le capacità didattiche e comunicative. La qualità delle prestazioni e attività erogate è costantemente monitorata attraverso colloqui individuali e/o questionari con i docenti e con gli allievi.

Parte dei corsi sono gratuiti, finalizzati all’apprendistato professionalizzante, e molti godono del riconoscimento e dell’accreditamento della Regione Lazio (ormai sinonimo di trasparenza, competenza e qualità). Le lezioni sono tenute da noti e stimati professionisti, con esperienza nella formazione di studenti e lavoratori. La mission risiede dunque nel costante impegno morale e professionale di seguire ragazzi e adulti nella loro genesi, accompagnandoli verso il successo individuale.

Al riguardo, l’istruzione per adulti, considerata oggi anche in ambito europeo un aspetto essenziale dell’apprendimento permanente, concede alle persone la possibilità di frequentare percorsi formativi in ogni momento della loro vita, per migliorare continuamente le loro conoscenze e competenze. Innalzare i livelli culturali e professionali è infatti, fondamentale per aumentare le possibilità occupazionali e per inserirsi in modo più partecipativo e responsabile nella società.

Il Salvo D’Acquisto

Nell’ambito del secondo ciclo di istruzione, l’istituto tecnologico “Salvo d’Acquisto”, in collaborazione con il centro studi “G.Mameli”, realizza anche corsi serali per il conseguimento di titoli di studio di scuola superiore.

A questi percorsi possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, in possesso del titolo di studio di terza media, ovvero gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni e che, già in possesso del titolo di studio della terza media, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno. Il primo periodo didattico è biennale (1° e 2° anno) ed è utile anche per l’adempimento dell’obbligo di istruzione e per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. In questo periodo devono essere raggiunte le conoscenze e le competenze previste dal primo biennio del corrispondente percorso diurno. Il secondo periodo didattico è biennale (3° e 4° anno) ed è finalizzato a raggiungere le conoscenze e le competenze previste per il secondo biennio del corrispondente percorso diurno. Il terzo periodo didattico (5° anno) è finalizzato ad acquisire le conoscenze e le competenze previste per l’ultimo anno del corrispondente percorso diurno. Il terzo periodo didattico si conclude con un esame di Stato per il rilascio del titolo di studio relativo al percorso scelto. Ogni periodo didattico ha un orario complessivo pari al 70% di quello previsto dai corrispondenti percorsi diurni. Si tratta, quindi, di percorsi scolastici con durata ridotta.

Naturalmente il percorso può essere anche più breve e restringersi, nel caso di una persona con una buona cultura personale o magari già con anni di lavoro in un settore vicino a quello del diploma. Inoltre, al fine di rendere sostenibile per lo studente il carico orario previsto, è possibile il riconoscimento di crediti formativi già acquisiti (per es.: frequenza totale o parziale di altri percorsi di studio, attività professionali svolte, etc.) e questo consente di potersi iscrivere anche a classi successive alla prima e/o di non frequentare tutte le materie di studio. Tutti i corsi serali sono mirati a innalzare i livelli di istruzione e formazione degli adulti, sia per consentire il proseguimento degli studi, per esempio a livello universitario, corsi di specializzazione… sia per facilitare l’inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro, dove competenze adeguate e continuamente aggiornate appaiono sempre più determinanti.

Infatti, alcuni studi e analisi sull’evoluzione del mercato del lavoro documentano come la maggior parte (circa il 90%) dei posti di lavoro che saranno disponibili in Europa entro i prossimi 7-8 anni richiederanno competenze di livello elevato (laurea magistrale/master universitari) o di livello medio (diploma/laurea triennale).

Appare dunque evidente che il titolo di studio conseguito riveste, sempre più, un ruolo cruciale per la partecipazione al mercato occupazionale, anche per le persone adulte.

Il tutto senza trascurare altresì la componente della “soddisfazione personale”. Un titolo di studio, specie se di alto livello, è assolutamente un buon motivo per essere orgogliosi di sé. Impiegare tempo ed energie in un corso di studi e conseguirne al termine un diploma o una laurea, nella speranza che si dimostri utile per un buon posto di lavoro o motivo di promozione sociale, è sicuramente un notevole proposito da perseguire, per sé stessi e per il proprio futuro.

Claudia Amoroso