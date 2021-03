“Un piccolo passo” video contro la violenza sulle donne dell’I.C. Sirmione.

Link del video che lascia al Dropbox dell’Istituto: https://www.dropbox.com/s/zrtcqz00ei7kr1a/PdD2021%20-%20Un%20Piccolo%20Passo.mp4?dl=0

Il video è stato girato dall’Istituto comprensivo II Trebeschi-Sirmione, in provincia di Brescia, e la prima cosa che mi ha trasmesso sono stati i brividi. Si dovrebbero diffondere questi valori sempre, quotidianamente, per ricordare all’uomo di riflettere prima di agire in modo aggressivo verso una donna, essere umano anch’essa, né superiore né inferiore a lui.

Finalmente un video che racchiude tutti i più fondamentali principi, forse l’unico che finora ho visto, tra le tante campagne contro la violenza sulle donne, che è veramente convincente; non che le altre non lo siano, perché sono tutte estremamente importanti, ma questo video è diretto, fa intendere in modo conciso come trattare la donna: in modo semplice ma rispettoso, in quanto possiede pari diritti umani e di cittadinanza, almeno teoricamente; nella realtà, però, in molte situazioni permangono discriminazioni e si è lontani da una equità completa: è anche per questo che si combatte.

Ho apprezzato molto il fatto che sia stato un insegnante maschio, peraltro adulto, a fare questo discorso, e ciò deve essere un esempio per tutti, specialmente per le generazioni che verranno; così il messaggio è ancor più potente e d’impatto, dato che le violenze arrivano proprio da loro, dai maschi.

In conclusione, questo video fa parte di una bellissima iniziativa e spero vivamente che si espanda il più possibile: perchè comunica parole forti, chiare e vere.

Giorgia Irimia