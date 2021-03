Droga, Bolsena, un arresto

I Carabinieri di Bolsena hanno arrestato uno spacciatore di origini africane che ha venduto una dose di hashish di 1,5 grammi a un neo maggiorenne. I Carabinieri hanno bloccato l’ azione di spaccio; il giovane è stato segnalato quale assuntore in Prefettura, mentre lo spacciatore è stato bloccato e dichiarato in arresto e trovato in possesso nel giubbotto di altri 7 grammi di droga oltre ad un bilancino, e successivamente perquisito a casa sono stati trovati occultati altri 75 grammi di hashish. Lo spacciatore è ora in regime di detenzione domiciliare.