Il giorno della vaccinazione è arrivato anche per il primo cittadino viterbese. “Mi vaccinerò a Civita Castellana il giorno di Pasqua”, dichiara sui social, Giovanni Maria Arena, sindaco di Viterbo. ‘Come tutti, sono andato sul sito di Laziosalute, e ho prenotato on line il mio vaccino, il richiamo per la seconda dose, verrà fatto il 26 giugno’. Si inizia a vedere un pò di luce, confidiamo nelle decisioni dello Stato, per sconfiggere il Covid 19.