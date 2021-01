Confartigianato Imprese di Viterbo ha in programma un corso di formazione per applicatori di sistemi compositi di isolamento termico a cappotto per esterno con relativa sessione d’esame.

Tra i vari interventi, i lavori di installazione dell’isolamento a cappotto sugli edifici possono beneficiare di detrazioni fiscali dal 50% al 110%. In particolare essendo considerato dalla normativa uno degli interventi trainanti del Superbonus 110%, se ne prevede una forte richiesta da parte del mercato. Di conseguenza, imprese e operatori del settore sono chiamati a dotarsi di professionalità adeguate e certificate per l’applicazione di “sistemi a cappotto”.

Confartigianato Imprese di Viterbo organizza, in collaborazione con “Premier – Unicalce s.p.a.”, un corso di formazione per Applicatori di Sistemi di isolamento Termico per Esterno con relativa sessione d’esame con Ente Certificatore Accreditato per il conseguimento delle figure professionali certificate di installatore base e installatore caposquadra, nell’ambito dei sistemi compositi di isolamento termico a cappotto per esterno.

Si specifica che il corso è propedeutico a sostenere l’esame per ottenere la Certificazione di Applicatore ai sensi della norma UNI /TR 11715 e UNI 11716:2018, finalizzato all’acquisizione delle competenze per il superamento dell’esame di certificazione professionale.

Il corso è rivolto anche a figure tecniche e direzione lavori che vogliono acquisire o affinare conoscenze e capacità critiche sull’argomento, oltre che a titolari, soci, lavoratori dipendenti e collaboratori, applicatori che si occupano di posa di isolamenti a cappotti termici e che intendono sviluppare le proprie competenze professionali, migliorando la cultura tecnica e la capacità esecutiva. Il corso e la sessione d’esame sono a numero chiuso, saranno ammessi massimo 10 partecipanti ad ogni sessione. La prenotazione avverrà sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle schede di iscrizioni correlate di tutti i requisiti minimi richiesti per accedere. Qualora le iscrizioni superassero il numero massimo di partecipanti, si valuterà di organizzare comunque ulteriori edizioni in funzione alla domanda.

Per ulteriori specifiche informazioni anche su modalità di iscrizione, costi, validità e modalità di erogazione del corso è possibile contattare l’ufficio Ambiente & Sicurezza di Confartigianato Imprese di Viterbo ai recapiti telefonici 0761 337942 – 12 o scrivere all’indirizzo e.mail: elisa.migliorelli@confartigianato.vt.it