Luca Fusco, presidente di Noi Denunceremo, il comitato dei parenti delle vittime Covid, commenta il caso Gallera- “Il segretario della Lega ci aveva accusati di essere noi quelli che infangavano…”

Parole durissime, che rimandano al caso Gallera, ossia all’assessore regionale al Welfare che averva detto di non aver ritenuto nevessario richiamare il personare sanitario dalle ferie per eccelerare la campagna di vaccinazione.

Parole condannate da tutti e che hanno dato il destro alla Lega per scaricare l’assessore. Peccato che Gallera non può essere trasfoarmato nel capro espiatorio, visto che è l’altra faccia di Fontana.

E ore siamo agli attacchi: “Quando lo scorso luglio avevamo segnalato all’Ue quello che era successo in Lombardia nella prima ondata pandemica, Salvini disse che il comitato aveva infangato la Lombardia. Scaricando Gallera, Salvini non solo ammette che avevamo ragione, ma dimostra che chi ha infangato il buon nome della Lombardia sono evidentemente amministratori che fanno parte della sua stessa giunta di cui ora sembra vergognarsi lui stesso”.

Lo afferma Luca Fusco, presidente di Noi Denunceremo, il comitato dei parenti delle vittime Covid, commentando il caso Gallera e il ritardo vaccini in Lombardia.

Come al solito le volgari parole di Salvini rivolte a persone che hanno sofferto lutti sono state smentite dai fatti.

Per non parlare del rifiuto ostentato a lungo della mascherina e di tutti i tentativi di cavalcare il malcontento delle corporazioni per limitare le restrizioni. Ossia l’unica cosa che ci vuole per frenare i contagi in attesa dei vaccini. Quei vaccini che la regione Lombardia al momento è stata incapace di garantire.

(Globalist)