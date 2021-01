Il sondagista patron di Eumetra legge le mosse dell’ex premier: “Conte in questo momento ha grande popolarità, non sono sicuro che attaccarlo porti a consenso, oltre che a visibilità”

La sua analisi completa quella del democristiano Rotondi. Secondo il parlamentare di di Forza Italia me Dc in eterno il padre-padrone di Italia Viva teme la concorrenza di Conte sul fronte moderato e vuole impallinarlo per questo. Secondo il sondaggista di lungo corso c’è anche tanta voglia di visibilità.

“Una mossa ‘tecnicamente’ necessaria” visto che “Renzi, fino alle prossime elezioni politiche, può solo cercare visibilità, e quanto stiamo vedendo è frutto di questa sua strategia”.

Questa la riflessione il sondaggista Renato Mannheimer, interpreta la contrapposizione tra il leader di Italia Viva, Matteo Renzi e il premier Giuseppe Conte.

“Renzi, probabilmente, si aspettava più consenso quando ha dato origine a Italia Viva, ma è andata male e ora deve recuperare in qualche modo”, sottolinea il patron di Eumetra, riferendosi alle mosse dell’ex premier, che pare sempre più determinato a mettere in discussione la sua partecipazione al governo Conte II.

“Certo – sottolinea – questa cosa, andare contro Conte che in questo momento ha grande popolarità, non sono sicuro che porti a consenso, oltre che a visibilità. Ma lui aveva bisogno di fare qualcosa per farsi vedere, non vedo altre spiegazioni”.

(Globalist)