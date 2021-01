Il nuovo anno si apre con un’ottima notizia: firmate le assunzioni presso la nuova società Sam.

Questa mattina, nella suggestiva cornice della Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” del Comune di Soriano nel Cimino, è stata presentata la nuova società Sam – Società Ambiente & Mobilità, società partecipata del comune di Soriano.

Una nuova società che si occuperà della gestione dei servizi strumentali e di interesse economico generale e che prenderà il posto della “Soriano Multiservizi”, ora in liquidazione.

In occasione della conferenza di questa mattina, oltre alla presentazione delle attività che la nuova società andrà a svolgere, sono stati firmati i primi contratti di assunzione per i vincitori del concorso. Presenti alla firma, il Sindaco Fabio Menicacci, Otello Fanti, Maurizio Capponi e l’Amministratore della società Francesco Vittori. Il primo cittadino ed i rappresentanti della Sam hanno accolto e dato il loro benvenuto ai nuovi assunti.

La società gestirà i servizi migliorativi per il Comune di Soriano e per i cittadini, occupandosi di servizi di spazzamento suolo pubblico ed igiene urbana, pulizia in aree cimiteriali, pulizia caditoie, sfalcio erbe infestanti, servizio scuolabus, con autisti e assistenti, servizio trasporto urbano, gestione degli impianti sportivi comunali, servizi culturali occupandosi della Biblioteca Comunale, Castello Orsini e del Museo Civico Archeologico dell’Agro Cimino. Tra gli obiettivi futuri, inoltre, la possibilità di effettuare anche la raccolta differenziata.

La società Sam ha assorbito le persone che lavoravano alla “Soriano Multiservizi” e previsto concorsi per le nuove assunzioni. Al personale sarà fornita una divisa, in questo modo gli operatori saranno immediatamente riconoscibili.

Il risultato raggiunto ha pienamente soddisfatto l’amministrazione comunale che si è impegnata sia per creare nuovi posti di lavoro, che per ottenere un organico adeguato per far fronte a tutte le necessità del paese.

In questo critico e complesso periodo storico, dove la crisi economica si è unita ai disagi provocati dalla pandemia, riuscire ad ottenere un obiettivo così ambizioso sembrava un’impresa ardua. L’enorme sforzo dell’amministrazione comunale, che ha richiesto un impegno ed un lungo lavoro, non solo economico, è durato oltre un anno. Un progetto difficoltoso che ha permesso di raggiungere questo importante traguardo grazie ad una sinergia costante e ad un efficace e funzionale lavoro di squadra.

Infine, al termine della presentazione di questa mattina, il sindaco ha ringraziato i suoi collaboratori, il Vicesindaco Roberto Camilli, gli assessori Piero Nicolamme, Rachele Chiani e Luciano Perugini, e tutta la maggioranza. L’augurio che il primo cittadino ha voluto rivolgere ai neoassunti, ed a tutti i lavoratori della Sam, è stato quello di iniziare, fin da subito, a lavorare in team, con spirito di collaborazione, per il bene del paese e dei cittadini di Soriano nel Cimino.