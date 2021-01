NON E’ UN ADDIO MA UN ARRIVEDERCI

Non sono brava a scrivere poesie, mi sarebbe piaciuto esserlo per dedicarne una a un grande uomo di cultura e saggezza, poeta, amico, ma soprattutto nobile anima che ho avuto la fortuna di conoscere.

Mi limiterò dunque a scrivere queste due righe seguendo la voce del cuore che in questo momento ha necessità di condividere il dispiacere per una perdita importante , ma anche la gioia di tutto ciò che questo splendido incontro ha donato e lasciato in eredità, affinchè si possa sostenere la famiglia e accettare un evento così incredibilmente ricco di sacralità come la morte; abbiamo spesso condiviso riflessioni proprio con Fernando su questo tema, con la stessa affascinate passione nel ricercarne un significato profondo che andava oltre il filosofico e il religioso e dove questo evento non rappresentava la fine di tutto ma solo un passaggio e un cambiamento importante in un cammino verso una meta che appartiene a tutti.

Mi piace pensare che la vita possa essere paragonabile a un viaggio in un treno dove abbiamo l’opportunità di spostarci da un vagone all’altro per stare per un po’ di tempo con qualcuno; nel mio vagone Fernando è entrato da relativamente poco tempo e con molta disinvoltura ma non è più uscito.

E’ riuscito a scendere dal treno senza allarmare nessuno e con la classe di chi conosce il proprio tempo, senza disturbare alcuno, come nel suo stile.

Una antica leggenda narra che quando nasciamo su di noi si accende una candela profumata che piano piano brucia e si consuma; capita a volte che si spenga rapidamente troppo sensibile alle correnti della vita, altre volte la fine di questo viaggio coincide, secondo il racconto con la fine della candela che si consuma naturalmente.

E come tutte le candele profumate l’aroma più intenso si sprigiona una volta che la candela si è spenta.

E dunque respiriamo profondamente l’essenza che questa candela ci sta lasciando nel cuore e facciamo in modo che l’aroma s’impregni bene nella nostra anima per testimoniare tutti i giorni con la nostra vita l’eternità divina che appartiene a tutti noi .

Non è un addio ma un arrivederci, e so che ti troverò sempre nel mio cuore ogni volta che ne sentirò il bisogno.

Grazie di tutto

Buon viaggio con riconoscenza e stima

Rosy

Uno Spazio per te, (dott.ssa Rosaria Giagu, dott.ssa Claudia Cestoni e dott.ssa Carlotta Zoncu) si stringono intorno alla famiglia con affetto