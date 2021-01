CAPODANNO 2021

Ancora un anno è bruciato,

senza un lamento, senza un grido

levato a vincere d’improvviso un giorno.

(Salvatore Quasimodo)

SMISURATO AUGURIO

A quelli cui do del tu,

a quelli che amo,a quelli che mi amano,

a quelli che conobbi

e la cui amicizia rimpiango,

a quelli che meritano rispetto

ma anche a quelli che non lo meritano

(pregandoli di meritarlo in futuro),

a chi guarda per aria,

a chi guarda per terra,

a chi non guarda,

a chi crede, a chi non crede,

(maschio, femmina,

o come il padreterno lo fece)

auguro di accorgersi

che vale la pena di vivere

per fare un mondo giusto,

dove non ci sono ricchi

perché non ci sono poveri.

(esse erre pi)

Sergio Petrarca