Diminuiscono i morti ma sono ancora tanti: 90. Calano i ricoveri in area non critica (-48), ma le terapie intensive salgono a 401 (+7)

Coronavirus Veneto oggi: dati e contagi

Venezia, 1 gennaio 2021 – Crescono i contagiati da coronavirus in Veneto: oggi sono 258680 (+4805 nelle ultime 24 ore, ieri +4800). Continuano a salire gli attualmente positivi, che toccano quota 92582 (+1509). Aumenta il numero di deceduti, che oggi sono 6629 (+90 nelle ultime 24 ore, ieri +129). Crescono i guariti: 159469 (+3206). Continuano a scendere i ricoverati negli ospedali: oggi sono 3386 (-41). 2985 sono in area non critica (-48), di cui 2657 positivi (-41) e 328 guariti (-7). Sono 401 le persone ricoverate in terapia intensiva (+7), di cui 372 positive (+11) e 29 negativizzate (-4).

I dati delle vaccinazioni

E’ arrivato a 22.789 il totale delle vaccinazioni anti-Covid in Italia. E’ il dato, aggiornato a poco dopo le 23.30 di ieri, del report pubblicato sul sito del Governo, nella sezione del Commissario all’emergenza. Secondo i dati del report si conferma in testa il Lazio con 6.116 somministrazioni. Seguono Campania con 2.204, Lombardia con 2.171, Piemonte con 1.618, Toscana con 1.472, Veneto con 1.461, Puglia con 1.209, Liguria con 1.125. La fascia d’età più vaccinata è quella tra i 50 e i 59 anni, con una netta prevalenza di operatori sanitari e sociosanitari.

Veneto a rischio di superare la soglia posti letto

“Le proiezioni a 30 giorni mostrano che cinque Regioni hanno una probabilità superiore del 50% di superare la soglia critica di occupazione posti letto in area medica”. Mentre tre “sono a rischio per le terapie intensive“. Lo ha evidenziato il presidente dell’Istituto Superiore di Sanita, Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa sui dati del monitoraggio settimanale. Le cinque Regioni sono: Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, Emilia Romagna e Molise ”Le soglie – ricorda Brusaferro – sono quelle che abbiamo identificato perché si possa garantire, contemporaneamente all’assistenza Covid, anche quella a tutte le altre attività assistenziali”. Per quanto riguarda le terapie intensive, invece, “sono tre le Regioni con una probabilità superiore al 50% di superare la soglia critica”, ovvero Molise, Umbria e Veneto. Ma ci sono “anche due o tre Regioni che si avvicinano molto a questi dati”, ha concluso Brusaferro.

Brusaferro ha segnalato anche che “Liguria Calabria e Veneto hanno superato l’Rt nel limite inferiore, Basilicata Lombardia e Puglia hanno valore attorno a 1, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche Rt vicino a 1″.

(Il Resto del Carlino)