Botti di capodanno, la strage degli uccelli: centinaia di volatili morti a Roma

Sono le immagini di una strage quelle che arrivano da Roma. Sull’asfalto ci sono migliaia di uccelli. Molti sono morti, altri sono storditi e non riescono a riprendere il volo. Sono per lo più storni che impauriti hanno volato disperati e si sono schiantati contro i fili dell’alta tensione o contro le finestre degli edifici in tutto il centro storico di Roma.

Alcuni video pubblicati sul web mostrano gli storni – solitamente stazionanti nel piazzale dei Cinquecento sugli alberi di fronte alla stazione Termini – che volano disperati per poi cadere a terra. In via Cavour, come in molte altre strade del centro della Capitale, un tappeto di volatili, molti morti e altri incapaci di rimettersi in volo e a rischio di essere investiti.

Immagini che tornano a sottolineare quanto questa tradizione tutta umana faccia male agli animali domestici e quelli selvatici.

Ma non è successo solo questo: