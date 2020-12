La realtà, fondata da Guido Fornari, dal 1982 supporta le aziende nell’attuazione di politiche a tutela di persone e ambiente grazie al principio della prevenzione.

Un mondo migliore, sostenibile. È la mission di Ecol Studio che supporta le aziende in uno sviluppo responsabile, trattando qualità del prodotto, (uno dei pochi laboratori Europei con certificazione per i test di riciclabilità e compostabilità dei pack), sicurezza sul lavoro e analisi ambientali (atmosfera, acqua, fanghi, terreni e rifiuti). «Tutto questo attraverso attività di laboratorio, consulenza e formazione per rendere le imprese consapevoli delle proprie scelte e del loro impatto – spiega Guido Fornari, fondatore di Ecol Studio -. Per consegnare alle future generazioni questo mondo dobbiamo lavorare oggi alla sua tutela». Fornari ha firmato “Azienda No Problem” (2019, Ecol Press), dedicata alla prevenzione dei rischi: «In Italia non c’è grande cultura di prevenzione – spiega – sarebbe invece fondamentale per concentrarsi sul business e raggiungere obiettivi evitando inutili criticità». Ecol Studio ha pubblicato anche un Manuale (2019, Ecol Press) per la corretta gestione dei rifiuti, caratterizzato da un taglio fortemente pratico e l’applicazione di un metodo (Stress Test) che fa della prevenzione la sua arma vincente.

L’approccio Ecol Studio si basa sulla rilevazione dei bisogni. La complessità della normativa a cui le aziende devono sottostare è fonte di preoccupazione: il rischio di errore è sempre in agguato. Erogare servizi in grado di verificare e certificare (analisi), informare e aggiornare (invio di NewsBetter, editoria e blog, servizio Aggiornamento Normativo) nonché, tutelare le aziende con verifiche preventive da parte dei consulenti, permette di evitare sanzioni e stop produttivi. «Aiutiamo a valutare ambienti e flussi di lavoro, per definire i punti critici e lavoriamo sulla prevenzione. Ci siamo trovati spesso a fare da interpreti e mediatori tra enti operativi e di controllo».

Nell’ultimo periodo, Ecol Studio è di supporto alle aziende per le disposizioni anti Covid. Molti i progetti nel periodo di lock down, come HSE Non Isolati, una manager community, rigorosamente virtuale, nata per fare chiarezza sul contesto salute e sicurezza e dare evidenza ai progetti di molte aziende, portando un’onda positiva di innovazione!