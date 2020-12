Ieri a fronte di 87.889 tamponi, i nuovi casi erano 10.872 e 415 le vittime.

Calano le terapie intensive (-44) e i ricoveri (-197).

Scende l’indice di positività: 8% (ieri era l’12,3%).

Le regioni più colpite sono il Veneto (3.082), la Lombardia (2.278), il Lazio (1.288), l’Emilia Romagna (1.162) e la Sicilia (894)

Il bollettino odierno divulgato dal ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus registra 13.318 nuovi casi (su 166.205 tamponi) e 628 morti (69.842 in totale da inizio emergenza). Ieri a fronte di 87.889 tamponi, i nuovi casi erano 10.872 e 415 le vittime. Sono 44 in meno i posti letto occupati nelle terapie intensive (2.687 in totale), 197 in meno i ricoveri nei reparti covid (24.948 totali). Scende l’indice di positività: 8% (ieri era l’12,3%).

Scende il numero degli attualmente positivi che sono 605.955, in calo di 7.627 unità rispetto a ieri. Aumentano i dimessi/guariti odierni che sono 20.315, per un totale di 1.301.573 dall’inizio dell’epidemia. Le regioni più colpite sono il Veneto (3.082), la Lombardia (2.278), il Lazio (1.288), l’Emilia Romagna (1.162) e la Sicilia (894).

VALLE D’AOSTA

Nessun nuovo decesso e 456 casi positivi attuali, -18 rispetto a ieri, di cui 90 ricoverati, 5 in intensiva, e 361 in isolamento domiciliare. Sono i dati dell’epidemia da Covid 19 in Valle d’Aosta, resi noti oggi dal bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. Da inizio emergenza, i casi positivi sono 7073, +33, i guariti sono 6249, +51 rispetto a ieri e i tamponi fino ad oggi effettuati 68876, + 432, di cui 8339 processati con test antigenico rapido.

PIEMONTE

Frena la diffusione del Coronavirus in Piemonte. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore dall’Unità di crisi regionale sono 674, pari al 4,4% dei 15.483 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 313, pari al 46,4%. Salgono invece i decessi, 50 rispetto ai 43 di ieri, ma solo cinque sono quelli verificatisi oggi, mentre dopo l’aumento di ieri scendono i ricoveri: 228 in terapia intensiva (-9), 3.331 negli altri reparti (-78). Le persone in isolamento domiciliare sono 36.605- I guariti sono 1.540

Dall’inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 193.765 positivi, 7.621 decessi e 145.980 guariti.



LIGURIA

Sono 16 i nuovi decessi di pazienti positivi al coronavirus registrati nell’ultimo bollettino diffuso da Regione Liguria: si tratta di persone tra i 70 e i 97 anni, decedute tra il 13 e il 19 dicembre. Le vittime, da inizio emergenza sono salite a 2.798. In ospedale ci sono 765 ricoverati, 7 in più di ieri. Di questi, 65 sono in terapia intensiva. Sono 216 invece i nuovi casi di positività; nelle ultime 24 ore effettuati 3.789 tamponi molecolari, 680.832 da inizio emergenza. Effettuati in un giorno anche 3.059 tamponi antigienici rapidi, 135.297 dal 2 novembre scorso.



LOMBARDIA

Aumentano contagi e decessi in Lombardia per il coronavirus. Secondo i dati di oggi i nuovi positivi sono pari a 2278, contro i 950 di ieri, mentre i decessi salgono da 41 a 92. I tamponi effettuati sono 31.939, con una percentuale di positivi del 7,1%. I guariti/dimessi sono 2.356. Diminuisce di 21 unità il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che diventano 540. Si registrano 92 decessi. Per quanto riguarda le province in forte aumento Varese con 767 nuovi casi, 462 quelli nella città metropolitana di Milano, di cui 69 a Milano città, 249 a como, 156 a Brescia, 117 a Pavia e 104 a Mantova.

PROVINCIA DI TRENTO

Ancora 13 decessi in Trentino di pazienti Covid nelle ultime 24 ore. La vittima più giovane aveva 71 anni, quella più anziana 100. Su quasi 3.500 tamponi sono stati accertati 57 nuovi positivi al molecolare e 222 all’antigenico. Confermate dai molecolari 79 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Scende leggermente il numero dei ricoverati in ospedale: ieri le dimissioni hanno superato i nuovi ingressi: 33 contro 21. Al momento i pazienti ricoverati sono 413 (18 in meno rispetto a ieri), di cui sempre 49 in rianimazione. I nuovi guariti sono179. Si registrano 33 nuovi casi di contagio di bambini e ragazzi in età scolare e saranno gli approfondimenti in corso a decidere se si renderà necessario mettere in isolamento le rispettive classi (ieri quelle in quarantena erano 15). I dati sono stati elaborati dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari.



PROVINCIA DI BOLZANO

In Alto Adige sono 289 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. Le persone decedute a seguito del coronavirus sono state 6 per un dato complessivo dall’inizio della pandemia di 698. L’azienda sanitaria provinciale scinde le positività: 102 nuovi casi sono emersi dall’analisi di 935 tamponi Pcr e 187 su 4.020 test antigenici eseguiti. Complessivamente in provincia di Bolzano su 158.919 persone sottoposte a tampone Pcr, 28.267 sono risultate positive. I pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 176 e quelli che necessitano delle cure della terapia intensiva sono 23. Le persone infette ricoverate nelle strutture private convenzionate sono 145. Le persone guarite che erano risultate positive al test Pcr sono 16.723. Forte è ancora il contagio nelle scuole. Negli istituti in lingua tedesca la settimana scorsa le positività sono state 83 e 586 le persone poste in quarantena.



FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 549 nuovi contagi su 8.324 tamponi (pari al 6,6%), di cui 917 test antigenici. I decessi sono 20, ai quali si aggiungono altri 13 avvenuti dal 25/11 al 20/12 e registrati successivamente. I ricoverati nelle terapie intensive sono 57 mentre i ricoveri in altri reparti scendono a 598. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 45.984, di cui: 9.671 a Trieste, 20.505 a Udine, 9.873 a Pordenone e 5.366 a Gorizia, alle quali si aggiungono 569 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 13.883. I decessi complessivamente ammontano a 1.477, con la seguente suddivisione territoriale: 426 a Trieste, 657 a Udine, 301 a Pordenone e 93 a Gorizia.

I totalmente guariti sono 30.624, i clinicamente guariti 667, mentre le persone in isolamento scendono a 12.561.



VENETO

Sono 3.082 i nuovi casi di coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, dato che fa salire il totale dei positivi da inizio pandemia a 222.588. Il totale dei tamponi processati è di 59mila tamponi per un tasso di incidenza del 5%. Lo ha comunicato il presidente della Regione Luca Zaia in conferenza stampa. Sono invece 150 morti per un totale di 5.631: il dato, ha precisato Zaia, conteggia anche una parte dei decessi di domenica. Il totale delle vittime Covid da inizio pandemia è di 5.631. Aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva, + 4, con un aumento complessivo di 379: 3.286 i ricoveri totali.

EMILIA-ROMAGNA

Sono 1.162 i nuovi positivi in Emilia Romagna nelle ultime 24 ore, di cui 655 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing. Quasi 20 mila i tamponi effettuati: il rapporto scende al 5,8%. Oltre 91 mila i guariti (+3.400) e scendono i casi attivi (-2.306). Eseguiti anche 4.841 tamponi rapidi e 702 test sierologici. Quasi il 95% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L’età media nei nuovi positivi è di 46 anni. 68 i decessi dall’inizio dell’epidemia. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri scende al 5,8%. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 244 nuovi casi, Rimini (147), poi Modena (139), Ravenna (131), Reggio Emilia (125), Piacenza (117), Ferrara (83), Imola (54), Cesena (49), Forlì (46), Parma (27). In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 7.168. Crescono i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 210 (+7 rispetto a ieri), 2.891 quelli negli altri reparti Covid (-23).



TOSCANA

In Toscana sono 116.544 i casi di positività al coronavirus, 309 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti raggiungono quota 101.212 (86,8% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.806.133, 8.563 in più rispetto a ieri, di cui il 3,6% positivo. Sono invece 2.920 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,6% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 6.233 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 11.837, -4,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.116 (34 in meno rispetto a ieri), di cui 175 in terapia intensiva (10 in meno). Oggi si registrano 22 nuovi decessi: 10 uomini e 12 donne con un’età media di 79,3 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età mediana dei 309 casi odierni è di 49 anni circa (l’11% ha meno di 20 anni, il 26% tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 13% ha 80 anni o più). Complessivamente, 10.721 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (525 in meno rispetto a ieri, meno 4,7%). Sono 23.488 (160 in meno rispetto a ieri, meno 0,7%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.116 (34 in meno rispetto a ieri, meno 3%), 175 in terapia intensiva (10 in meno rispetto a ieri, meno 5,4%).



UMBRIA

Altri 124 attualmente positivi al Covid in meno in Umbria nell’ultimo giorno, ora 3.729 secondo quanto riporta il sito della Regione. Sono stati infatti registrati altri 114 nuovi positivi, 27.396, 234 nuovi guariti, 23.089, e altri quattro morti, 578. I tamponi analizzati 3.780 tamponi, 481.344, con un tasso di positività del 3,01 per cento. I ricoverati Covid in ospedale sono 288, 11 in meno di ieri, 44 dei quali, tre in più in terapia intensiva.



LAZIO

“Oggi, su quasi 13mila tamponi, nel Lazio si registrano 1.288 casi positivi, 56 decessi e 1775 guariti. Diminuiscono i casi e le terapie intensive, aumentano i decessi e stabili i ricoveri”. Lo rende noto l’assessore alla Sanità regionale, Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9%. I casi a Roma salgono a quota 600”, aggiunge. Nel Lazio sono 75.949 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.720 ricoverati, 292 in terapia intensiva e 72.937 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 72.172, i decessi 3.390 e il totale dei casi esaminati è pari a 151.511. Questo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.



MARCHE

Sono 363 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche nel percorso nuove diagnosi. Il Servizio Sanità della Regione Marche rende noto che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.162 tamponi: 2.758 nel percorso nuove diagnosi e 1.404 nel percorso guariti. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (49), contatti in setting domestico (67), contatti stretti di casi positivi (99), contatti in setting lavorativo (20), contatti in ambienti di vita/socialità (23), contatti in setting assistenziale (8) casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (12 casi rilevati), screening percorso sanitario (14 casi rilevati). Per altri 71 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 1.287 test del percorso antigenico sono stati riscontrati 58 casi positivi, da sottoporre al tampone molecolare.



ABRUZZO

Sono complessivamente 33.620 i cas positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 86 nuovi casi. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 16, di cui 12 in provincia di Chieti e 4 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi e sale a 1137 (di età compresa tra 65 e 100 anni, 3 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Pescara). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 20235 dimessi/guariti (+496 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 12248 (-418 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 491911 test (+2339 rispetto a ieri). 534 pazienti (-21 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 41 (-2 rispetto a ieri con 2 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 11673 (-395 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 10617 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+2 rispetto a ieri), 6643 in provincia di Chieti (+49), 6870 in provincia di Pescara (+14), 9054 in provincia di Teramo (+16), 273 fuori regione (-1) e 163 (+6) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.



CAMPANIA

Sono 791 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore inCampania dall’analisi di 10.185 tamponi. Dei 791 nuovi casi, 78 sono sintomatici e 713 sono asintomatici. Il totale dei casi di Covid-19 registrati in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 182.050, mentre sono 1.927.864 i tamponi complessivamente analizzati. Sono 25 i nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno dell’Unità di crisi della Regione Campania: in una nota si specifica che si tratta di 8 decessi avvenuti nelle ultime 24 ore e 17 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Dall’inizio della pandemia in Campania sono morte 2.624 persone. Sono 3.039 i nuovi guariti: il totale dei guariti sale così a 98.167. In Campania sono 118 i pazienti ricoverati in terapia intensiva e 1.529 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.



BASILICATA

Sono 76 i nuovi casi di contagio registrati in Basilicata nelle ultime 24 ore, a fronte di 1587 tamponi processati. Lo comunica la task force della Regione. Le vittime sono 4, le persone guarite 99. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.756 (5.788 all’ultimo aggiornamento a cui si aggiungono 68 positivi residenti e si sottraggono 96 residenti guariti e 4 persone decedute) di cui 5.655 in isolamento domiciliare. Sono 3.838 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 224 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 101: a Potenza 35 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 4 in Terapia intensiva, 27 in Pneumologia e 7 in Medicina d’urgenza dell’ospedale San Carlo; a Matera 15 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 4 in Terapia intensiva e 9 in Pneumologia dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 176.525 tamponi, di cui 164.291 risultati negativi.

PUGLIA

Oggi in Puglia sono stati registrati 876 casi positivi su 10.420 test per l’infezione da Covid-19. I decessi sono 35. I casi positivi, in leggero aumento rispetto ai 788 di ieri, risultano però da un numero di test più che raddoppiato. Oggi il tasso di positività è infatti sceso all’8,4% dal 18% di ieri. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 974.063 test e sono 26.726 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 82.263 e sono 53.292 i casi attualmente positivi.



CALABRIA

“In Calabria a oggi sono stati sottoposti a test 402.647 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 418.640 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 21.493 (+232 rispetto a ieri), quelle negative 381.154”. Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: i decessi dall’inizio dell’emergenza sono 434 (+5 rispetto a ieri).



SICILIA

Sono 894 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 6.216 tamponi eseguiti. I decessi sono 22, che portano il totale a 2.203. Con i nuovi casi sono a 33.492 gli attuali positivi, con un decremento di 411 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1.235 siciliani, 32 in più rispetto al dato complessivo di ieri; 1.059 dei quali in regime ordinario, 27 in meno rispetto a ieri; 176 in terapia intensiva 5 in meno sempre rispetto a ieri. I guariti sono 1283. Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola Catania 285, Palermo 150, Messina 199, Ragusa 21, Trapani 42, Siracusa 72, Agrigento 36, Caltanissetta 48, Enna 41.



SARDEGNA

Dodici decessi e 184 contagi in 24 ore. Questi i numeri della pandemia in Sardegna, nell’ultimo bollettino dell’unità di crisi regionale. Dall’inizio dell’emergenza, sono 28.867 i casi di positività al coronavirus complessivamente accertati nell’isola, 681 i decessi totali. Finora sono stati eseguiti 454.446 tamponi con un incremento di 2.987 Test. Sono invece 526 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (sedici in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 48 (invariato) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.305. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 12.019 (+224) pazienti guariti, più altri 288 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 28.867 casi positivi complessivamente accertati, 6.407 (+28) sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 4.605 (+33) nel sud Sardegna, 2.259 (+23) a oristano, 5.792 (+48) a nuoro, 9.804 (+52) a sassari.

GRAFICI E MAPPE

(La Repubblica)