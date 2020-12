Successo dei toscani contro i bianconeri, rimasti in dieci per l’espulsione di Cuadrado nel primo tempo. Prandelli: “Per combattere la paura devi essere sfacciato”. Match delle 18.30: Crotone-Parma 2-1

Torino, 22 dicembre 2020 – La 14esima giornata di Serie A si è aperta con l’incredibile ko interno della Juventus contro la Fiorentina per 0-3. Il turno infrasettimanale prima della pausa natalizia ha riservato alcune sorprese, partendo alle 18.30 con il Crotone che ha centrato la sua seconda vittoria in campionato piegando il Parma 2-1. Poi alle 20.45 è la Juve a rimanere a bocca aperta, travolta dalla Fiorentina, che mostra già gli effetti della cura Prandelli. Toscani in vantaggio con Vlahovic al 3′, autogol di Alex Sandro al 76′ e chiude Caceres all’81’. Bianconeri in 10 uomini per l’espulsione di Cuadrado dal 17′.

Per i bianconeri giornata da dimenticare anche prima della partita con la notizia che il collegio di garanzia ha accolto il ricorso del Napoli, e annullato la sconfitta a tavolino contro la Signora e il punto di penalizzazione (la partita sarà disputata). I bianconeri così restano terzi in classifica a 24 punti con i partenopei e la Roma (Milan 31 punti e Inter 30). I viola invece trovano tre punti d’oro e si piazzano al 13° posto con 14 punti, gli stessi di Bologna e Cagliari. Cesare Prandelli a fine partita ha commentato: “Per combattere la paura devi essere sfacciato, abbiamo pensato di poter rischiare ma era la partita giusta per farla. Il nostro problema spero sia risolto: il coraggio vive in area di rigore”

Tabellino

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt (43′ st Frabotta), Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie (28′ st Kulusevski), Ramsey (20′ pt Danilo); Morata (1′ st Bernardeschi), Ronaldo. (31 Pinsoglio, 77 Buffon, 3 Chiellini, 5 Arthur, 10 Dybala, 34 Da Graca, 37 Dragusin, 39 Portanova). All. Pirlo.

Fiorentina (5-3-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Igor, Biraghi (37′ st Venuti); Amrabat, Borja Valero (7′ st Pulgar), Castrovilli; Ribery (37′ st Bonaventura), Vlahovic (30′ st Kouame). (1 Terracciano, 2 Quarta, 8 Duncan, 18 Saponara, 21 Lirola, 27 Barreca, 77 Callejon, 92 Eysseric). All. Prandelli.

Arbitro: La Penna di Roma.

Reti: nel pt 3′ Vlahovic, nel st 31′ Alex Sandro (autorete), 36′ Caceres. Angoli: 5-4 per la Fiorentina. Recupero: 2′ e 0′. Espulso: 18′ pt Cuadrado per fallo violento. Ammoniti: Biraghi, Ribery, Borja Valero, Pezzella, Danilo per gioco scorretto.

(Quotidiano.net)