La paura della diffusione del nuovo ceppo inglese di Coronavirus corre veloce in tutta Europa e ha portato anche l’Italia alla decisone della chiusura dei volo dal Regno Unito. Lo ha annunciato il ministro Speranza: “Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dalla Gran Bretagna e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione”.

“Sappiamo che” il nuovo virus “è piu veloce, non sembra fare maggiori danni sugli individui, ma un virus più veloce aumenta il numero dei contagiati. Dalle prime informazioni sembra che i vaccini possano funzionare anche su questa variante, ma queste informazioni devono essere rese più solide, i nostri scienziati devono indagare, per questo prendiamo questa misura precauzionale”, cioè il blocco dei voli dalla Gran Bretagna. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza a Mezz’ora in più su Rai3.

“La variante del Covid, da poco scoperta a Londra, è preoccupante e dovrà essere approfondita dai nostri scienziati. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza”, ha scritto su Facebook il ministro. L’ordinanza di blocco dei voli dalla Gran Bretagna, firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, produce effetti dalla data di adozione, cioè oggi, 20 dicembre, fino al 6 gennaio 2021. Le persone che ora si trovano in Italia e che si trovano nei quattordici giorni antecedenti ad oggi in soggiorno o hanno transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test tampone molecolare o antigenico.

“Già ieri sera ho dato l’input ai nostri uffici di verificare il più possibile le sequenze genomiche anche nel nostro paese” per capire se la variante del coronavirus è già presente in Italia. Lo dice il ministro della Salute Roberto Speranza a ‘Mezz’ora in più’ su Rai3. D’altronde, ammette, “il rischio è possibile. Se il virus è arrivato dalla Cina, è molto probabile che possa arrivare anche dalla Gran Bretagna. In queste ore quindi dobbiamo fare tutte le verifiche del caso e controllare con scrupolo anche che cosa avviene nel nostro Paese”.

