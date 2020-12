L’Unità di Crisi ha disposto, con decorrenza immediata, controlli straordinari all’aeroporto di Capodichino, in attesa degli atti governativi relativi al divieto di ingresso in Italia di cittadini provenienti dal Regno Unito. I passeggeri saranno sottoposti a controllo e scatterà in ogni caso la messa in quarantena per impedire la possibile diffusione di una nuova variante del virus. Le misure si applicano con effetto immediato.

Il provvedimento si è reso necessario dopo l’annuncio del dilagare del ‘ceppo britannico’ del virus Sars-CoV-2 che sta spaventando l’Europa. Il governo olandese, dopo l’annuncio del premier inglese Boris Johnson di sabato, ha sospeso i voli passeggeri dal Regno Unito per i timori legati alla nuova variante del virus responsabile del Covid-19. Lo ha seguito anche quello italiano.

La scoperta di questo ceppo del virus ha portato il Regno Unito ad un nuovo lockdown annunciato ieri da Johnson, con Londra e varie altre aree dell’Inghilterra meridionale che passano dal livello di allerta 3 al livello di allerta 4. E dunque chiusi tutti i negozi non essenziali, i parrucchieri e i centro di svago al chiuso. Quindi l’allarme sanitario sulla variante del virus. Per il chief medical officer dell’Inghilterra, Chris Whitty, si ritiene che il virus del nuovo ceppo si possa diffondere più velocemente, “potrebbe essere fino al 70% più trasmissibile della variante precedente”, come ha ripetuto Johnson in conferenza stampa. Più aggressivo ma non più letale, o almeno al momento non ci esistono evidenze a supporto di tale tesi.

(Il Riformista)