Coronavirus Roma, folla in centro: chiuso tratto di via del Corso e piazza Navona

Chiuse anche le stazioni Spagna e Flaminio della metropolitana per evitare gli assembramenti nel Tridente. I treni al momento transitano senza fermarsi

Un sabato di shopping per gli ultimi doni da mettere sotto l’abero, apertivi per salutare gli amici, di pranzi al caldo di una stufa per scambiarsi i regali. La febbre da “natale in rosso” ha portatao anche oggi una grande folla di romani in giro per il centro della città e nelle vie più commerciali. Una folla talmente imponente che nel pomeriggio la polizia locale ha chiuso anche le stazioni Spagna e Flaminio della metropolitana per evitare gli assembramenti nel Tridente. I treni al momento transitano senza fermarsi.

Chiusa al traffico pedonale anche via del Corso all’altezza di largo Goldoni, via dei Pontefici, via del Parlamento e piazza Augusto Imperatore. Chiusa in serata anche la parte centrale di piazza Navona per agevolare il deflusso delle numerose persone presenti.

Decine gli interventi da parte dei vigili già da questa mattina per agevolare la circolazione stradale sul lungotevere. Ma anche nelle zone ad alto tasso di shopping, come Boccea, Via Cola di Rienzo, via Appia, via Tuscolana, viale Europa.

