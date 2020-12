Metropolitane affollate, l’appello di Atm: “Viaggiate dopo le 9,30 se potete”

Ma a Loreto c’è chi salta i tornelli

L’avviso sulla app dell’azienda dei trasporti: “Evitate le ore di punta, i mezzi devono viaggiare al 50% di capienza”. In un video i passeggeri che ignorano le regole anti-assembramento

Un avviso sulla app, per raggiungere più persone: “Evitate le ore di punta, se potete. Nei giorni feriali, se potete, viaggiate dopo le 9,30 del mattino: i mezzi restano comunque frequenti e c’è più spazio”. Atm, la società del trasporto pubblico di Milano, chiede ai passeggeri di cambiare le abitudini in questi giorni critici, con le restrizioni di Natale del Dpcm sempre più vicine, le decisioni di chiusura temporanea della Galleria e i problemi di sovraffollamento in molte vie per lo shopping di questi giorni.

“Nonostante il servizio a regime rafforzato che stiamo offrendo, il limite di riempimento dei mezzi al 50% riduce gli spazi. Nelle ore di punta considerate ingressi scaglionati nelle stazioni del metrò, possibili blocchi ai tornelli e maggiori attese prima di poter salire a bordo di treni, bus, tram e filobus. Se viaggiate in metrò, considerate orari alternativi a partire da quelli meno frequentati”, si legge nell’invito di Atm. I blocchi ai tornelli ci sono, ma ci sono anche persone che senza alcun rispetto della situazione li ignorano: un video nella stazione di Loreto mostra alcuni viaggiatori che, bloccati per smaltire le presenze in attesa del primo treno, saltano i tornelli e passano comunque.

L’episodio domenica pomeriggio, nel corridoio di passaggio tra la M1 e la M2 chiuso provvisoriamente per permettere il deflusso. Atm “condanna un grave atto di irresponsabilità e di inciviltà”.

(La Repubblica)