Immobiliare del futuro: Proptech indispensabile per ripartire

La pandemia ha avuto degli effetti molto pesanti su alcuni mercati, e il settore immobiliare è uno dei comparti che ha risentito maggiormente delle conseguenze negative di questo periodo così particolare. Si parla infatti di una perdita che per il 2020 con tutta probabilità oscillerà fra i 50 miliardi di euro e i 113 miliardi di euro, con oltre 300mila unità immobiliari vendute in meno. Nonostante la situazione possa apparire poco incoraggiante, le soluzioni offerte dal Proptech possono risollevare il settore nei prossimi mesi.

Proptech: l’innovazione passa per il digitale

Per prima cosa, è importante chiarire cosa vuol dire Proptech: con questo termine si fa riferimento alla tecnologia di ultima generazione applicata al settore immobiliare, frutto dell’unione dei termini “properties” e “technology”. Un esempio di applicazione di questo insieme di soluzioni innovative è il servizio di valutazione dell’immobile o di visita da remoto proposto da Dove.it, agenzia immobiliare a Roma che opera online e rappresenta un modo radicalmente nuovo di concepire il settore. Altri esempi concreti sono le piattaforme di payment specifiche per la compravendita di case, ma anche la possibilità di programmare una visita online e accedere all’immobile d’interesse tramite impronta digitale o lettura della retina (per mezzo di serrature di tipo biometrico), dunque senza intermediari. Per quanto concerne il rapporto diretto con i clienti, invece, i chatbot andranno incontro a un successo sempre più ampio, come confermano anche gli investimenti in questa direzione.

L’applicazione della blockchain al mercato immobiliare

Di recente anche il mercato della compravendita immobili ha aperto le proprie porte alla blockchain e alle transazioni con le monete virtuali (ad esempio i Bitcoin). Si tratta di un passaggio epocale, per un comparto che inizia ad aprirsi sempre più spesso alle ultime novità digitali. Nello specifico, l’applicazione della blockchain a questo mercato consentirà di fare un deciso passo in avanti in direzione della sicurezza delle transazioni, e di rendere più semplice la vita a tutti gli attori chiamati in causa. Inoltre, la cosiddetta “tokenizzazione” permetterà a chi investe in immobili di entrare nel mercato e di capitalizzare l’investimento in modo rapidissimo, aiutando a superare le difficoltà emerse a causa della pandemia. Va però detto che servirà una regolamentazione di questa eventuale rivoluzione, per dare la possibilità di operare alla luce del sole e di evitare truffe e riciclaggio.