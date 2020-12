Nuova ordinanza di Zaia per la regione Veneto: le regole

Nei bar i clienti avranno l’obbligo di stare seduti al tavolo dalle 11 di mattina fino alla chiusura. Inoltre, istituita la fascia di rispetto per gli over 65 al supermercato

Luca Zaia ha emesso oggi una nuova ordinanza per la regione Veneto

Venezia, 10 Dicembre 2020 – Cresce l’attesa per il possibile cambio di zona del Veneto, che potrebbe passare dalla gialla all’arancione. Ieri la dottoressa Francesco Russo aveva affermato che, secondo i parametri visionati, il Veneto dovrebbe restare in zona gialla. Inoltre, secondo quanto riferito dal Governatore Zaia, l’indice Rt del Veneto sta scendendo, parametro importante per il posizionamento nelle fasce di rischio.

Nuova ordinanza di Zaia per la Regione Veneto

Il presidente della Regione ha emanato una nuova ordinanza, che entrerà in vigore alle 24 di venerdì 11 dicembre e scadrà in coincidenza con il dpcm. Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta continueranno a fare i tamponi. Nei negozi fino a 40 metri quadri potrà entrare un solo cliente alla volta, oltre ai dipendenti. Sopra questa soglia potrà accedere una persone ogni 20 metri quadri di superficie lorda. Per quanto riguarda i mercati, dove possibile, bisogna cercare di perimetrare i banchi con ingresso e uscita. Dalle 11 nei bar non si consuma più in piedi, i clienti devono essere seduti. “La seconda novità – ha spiegato Luca Zaia – riguarda la fascia di rispetto per gli over 65 al supermercato che da sabato è prevista dalle ore 10 alle 12″.

Bollettino covid oggi in Veneto

Continuano a crescere i contagiati dal coronavirus in Veneto, che oggi sono 177568 (+4.197 nelle ultime 24 ore, ieri +2.427). Salgono gli attualmente positivi, che toccano quota 83.137 (+2.119). Aumenta anche il numero di deceduti, oggi sono 4551 (+148 nelle ultime 24 ore, ieri +29). Continuano a crescere i ricoverati negli ospedali, che oggi sono 3222 (+61). 2865 sono in area non critica (+50), 357 in terapia intensiva (+11).

(Il Resto del Carlino)