Cashback come funziona: partenza a rilento

Dall’8 dicembre rimborso del 10% per chi paga con carta di credito o bancomat. Abbiamo provato a scaricare la ‘app’ e a iscriverci

Cashback, per partecipare occorre scaricare la app ‘IO’

Cesena, 3 dicembre 2020 – Magari è l’uovo di Colombo: comportamenti virtuosi, rispetto delle regole, sicurezza nei pagamenti, lotta all’evasione, sconti sugli acquisti e pure la possibilità di cambiare vita con la conquista di un premio da cinque milioni di euro. Tra Lotteria degli Scontrini e operazione ‘cashback’ anche a Cesena in tanti stanno cominciando a raccogliere informazioni su come sfruttare al meglio le possibilità offerte dal Governo per poter risparmiare sugli acquisti. Lo abbiamo fatto anche noi, armandoci di pazienza e determinazione e scendendo in campo circondati da una pila di documenti da registrare al momento opportuno. Il risultato è che in effetti è servito tutto, soprattutto la pazienza.

Lotteria degli scontrini

La procedura più snella è quella inerente la lotteria degli scontrini, che sarà operativa dal primo gennaio ma alla quale è possibile aderire fin dal primo dicembre. Dunque siamo in orario. Primo passo: computer acceso e via di clic su www.lotteriadegliscontrini.gov.it. Seguire le indicazioni è intuitivo. Serve inserire il codice fiscale, al quale il sistema attribuisce un identificativo che può essere sia scaricato e conservato sui propri dispositivi che stampato. Poi dovrà essere mostrato agli esercenti. Qualche minuto ed è fatta. Spinti dall’entusiasmo, viene voglia di rilanciare e passare alla pratica cashback. Ed è qui che l’ottimismo subisce un drastico ridimensionamento.

Operazione Cashback

Il primo passo è disporre delle credenziali Spid. Chi non le avesse deve richiederle, online oppure presso gli uffici preposti, per esempio quelli del Comune. In entrambi i casi è necessaria una procedura di conferma dell’identità. Il passo successivo è mettere mano al proprio smartphone e scaricare l’app ‘Io’ di PagoPa. Era già in funzione per esempio per utilizzare il bonus vacanze, ma non solo. Una volta associata la credenziale Spid, il più sembra fatto. Sembra. Perché il passo successivo prevede la registrazione delle proprie carte di pagamento in modo tale che a partire dall’8 dicembre ogni acquisto effettuato con esse venga conteggiato nel monte delle operazioni richieste dal progetto cashback. Al momento è possibile inserire solo carte di credito e debito, mentre Bancomat, Postepay, Paypal e Satispay sono classificati come ‘in arrivo’. Non è un limite da poco e per di più anche sul fronte carte di credito è tutt’altro che una passeggiata: la nostra validazione è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, dopo un giorno e mezzo di tentativi non andati a buon fine.

Ora è finalmente fatta? Assolutamente no. Perché resta ancora da inserire il proprio codice iban che servirà per ricevere i rimborsi sul proprio conto. Ma il servizio non è ancora abilitato. Servirà pazienza, dicono. Ci mancherebbe, nessuna fretta. Anche se i cinque giorni che ci separano dall’inizio dell’operazione cashback passeranno in fretta.

