Salvini cavalca il complottismo: “Con la lotteria degli scontrini ci vogliono controllare”

Anche Matteo Salvini cavaòca il complottismo, come Giorgia Meloni, sulla Lotteria degli scontrini. Su twitter, il leader della Lega scrive: “”Non solo chiusi in casa, vogliono anche controllare quello che compriamo. Alla lotteria degli scontrini io NON mi registro”.

Non è assolutamente vero che il Governo vuole controllare ciò che compriamo: come riportato sul sito ufficiale, “la lotteria degli scontrini non consente il tracciamento dei tuoi acquisti. Al sistema lotteria arrivano solo dati riguardanti l’importo speso, la modalità di pagamento (contante o elettronico) e il tuo codice lotteria, mentre non arrivano altri dati descrittivi del tuo acquisto (tipologia del bene o del servizio acquistato)”.-

E ancora: “Importi, modalità di pagamento e codice lotteria relativi ai tuoi acquisti vengono trattati telematicamente e convogliati nella banca dati del sistema lotteria dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per essere utilizzati esclusivamente nelle estrazioni e per risalire a te solo in caso di vincita (tramite l’abbinamento codice lotteria – codice fiscale). Né l’esercente né altri potranno invece risalire a te per profilazioni o analisi delle tue abitudini di spesa”.

