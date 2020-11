Franceschini: “Klimt torna alla Galleria Oddi Ricci”

“Il Ritratto di signora di Gustav Klimt ritorna alla Galleria Oddi Ricci di Piacenza”. Così il Ministro per i beni e le attività culturali, Dario Franceschini, in un messaggio per il ricollocamento dell’opera avvenuto oggi nel Salone d’onore del museo piacentino.

“Quest’opera – ha dichiarato il Ministro – viene finalmente restituita alla sua comunità e all’Italia intera dopo ventitré anni. Ciò avviene purtroppo in un momento in cui le misure adottate per il contenimento della pandemia non permettono l’apertura dei luoghi della cultura – ha sottolineato Franceschini – ma ciò è tanto più simbolico in quanto il dipinto, a lungo sottratto dallo sguardo del pubblico, ritrova il suo contesto in un museo che dimostra così di essere più vivo che mai, nonostante la chiusura. In tutta Italia – ha scritto ancora il Ministro – sono tante le attività nei musei, interessati da lavori di ristrutturazione, restauri, arricchimento delle collezioni e ripensamento degli allestimenti in vista della prossima riapertura. Quando le cittadine e i cittadini di Piacenza potranno tornare a visitare la Galleria, la ritroveranno arricchita dalla ricomparsa di un’opera straordinaria: il segno di una rinascita che avrà qui, come in molti altri musei, anche un aspetto fisico e concreto, la piena riappropriazione di un capolavoro”.