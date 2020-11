F1 Gp Bahrain 2020, pole di Hamilton. Le Ferrari in sesta fila. La griglia di partenza

Il britannico della Mercedes davanti al compagno Bottas, e Verstappen su Red Bull. Le Rosse: Vettel 11esimo e Leclerc 12esimo

Sakhir (Bahrain) 28 novembre 2020 – Lewis Hamilton in Bahrain conquista la 98esima pole position. Sul circuito di Sakhir il britannico, sette volte campione del mondo, si prende anche la prima posizione in griglia con il tempo di 1’27″264, nel terz’ultimo appuntamento del mondiale 2020 di Formula 1. Hamilton aveva dominato le libere del venerdì, cedendo solo a Max Verstappen quelle della mattinata di oggi. La Mercedes di Valtteri Bottas (+0″289) è seconda. Max Verstappen su Red Bull (+0″414) è terzo. Con l’olandese in seconda fila ci sarà il compagno di scuderia Alexander Albon. Le Ferrari sono state eliminate al termine del Q2: Sebastian Vettel partirà undicesimo e Charles Leclerc scatterà dodicesimo, entrambe in sesta fila.

In terza fila Sergio Perez con la Racing Point, a suo fianco Daniel Ricciardo su Renault. Esteban Ocon ha il settimo tempo, e sarà in quarta fila con Pierre Gasly, AlphaTauri. Lando Norris su

La griglia di partenza

1a fila 1. Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes 2. Valtteri Bottas (Fin) Mercedes

2a fila 3. Max Verstappen (Ned) Red Bull 4. Alexander Albon (Tha) Red Bull

3a fila 5. Sergio Perez (Mex) Racing Point 6. Daniel Ricciardo (Aus) Renault

4a fila 7. Esteban Ocon (Fra) Renault 8. Pierre Gasly (Fra) Alpha Tauri

5a fila 9. Lando Norris (Gbr) McLaren 10. Daniil Kvyat (Rus) Alpha Tauri

6a fila 11. Sebastian Vettel (Ger) Ferrari 12. Charles Leclerc (Mon) Ferrari

7a fila 13. Lance Stroll (Can) Racing Point 14. George Russell (Gbr) Williams

8a fila 15. Carlos Sainz (Esp) McLaren 16. Antonio Giovinazzi (Ita) Alfa Romeo

9a fila 17. Kimi Raikkonen (Fin) Alfa Romeo 18. Kevin Magnussen (Den) Haas

10a fila 19. Romain Grosjean (Fra) Haas 20. Nicholas Latifi (Can) Williams

Libere 3

Max Verstappen, su Red Bull è stato il più veloce stamane nelle prove libere 3 con il tempo di 1’28″355, piazzando la sua monoposto davanti alle Mercedes di Hamilton (+0″263), dominatore del venerdì, e di Bottas (+0″366). Le Ferrari ancora lontane dai migliori, confermando le difficoltà del venerdì: Vettel tredicesimo e Leclerc quindicesimo.

Libere del venerdì

Ieri le prove libere erano state del solito Lewis Hamilton. Il campione del mondo aveva segnato il miglior tempo, in entrambe le sessioni: 1’29″033 nella prima, con gomme medie, e 1’28″971 nella seconda, con gomme soft. A 347 millesimi Verstappen, poi Bottas (+0″365). Male le Ferrari: Vettel è 12esimo (+ 1″139), e 14esimo Leclerc (+1″436). Paura ieri per Alexander Albon che all’ultima curva si è schiantato contro le barriere ad oltre 200 km orari.

Orari tv

La domenica gara alle ore 15.10 in Italia, le 17.10 in Bahrain. In tv il weekend live è su Sky Sport Formula 1, canale 207, e in streaming su Sky Go. Differita in chiaro su Tv 8 di qualifiche e gara.

