Il concorso per giornalisti Rai finisce in Tribunale

La scelta della Rai di far svolgere ai 271 giornalisti prescelti (ovvero quelli che hanno superato la prova preselettiva del 10 ottobre scorso) la seconda e la terza prova solo a partire da fine gennaio 2021 è stata una scelta oculata. E non solo perché si spera che per allora la seconda fase della pandemia abbia mollato la presa sul Paese. Anche perché la Rai avrà il tempo per fronteggiare i ricorsi che in queste settimane potrebbero arrivare. Non a caso il Tribunale del Lavoro di Roma si riunirà in udienza – a quanto apprende AdgInforma.it – proprio mercoledì 9 dicembre per discutere il ricorso di un giornalista. Per l’esattezza uno dei trecento candidati a entrare nella graduatoria della Regione Puglia che al termine del concorso assegnerà sette contratti (su 90 totali) con la tv di Stato.