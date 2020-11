Lascia il pronto soccorso, farà il medico di base: «Troppo stress….

….a quasi 60 anni cambio vita: ecco perché»

Domenica 22 novembre, per il medico è stato l’ultimo giorno di lavoro all’ospedale San Luca: «Mi mancherà l’adrenalina»

LUCCA. Rimarrà comunque in prima linea. Non più al pronto soccorso dell’ospedale San Luca ma sul territorio, come medico di base. A quasi 60 anni, 25 dei quali passati a tu per tu con l’emergenza, il dottor Antonio Scanavacca ha deciso di lasciare il lavoro in corsia e di cambiare vita “lanciandosi” in quella che lui stesso definisce «una nuova avventura». E ieri sera alle 20 ha concluso il suo ultimo turno al pronto soccorso. Un piccolo rinfresco con medici, infermieri e operatori socio sanitari e l’augurio per un nuovo inizio nel ruolo di medico di base, che “assumerà” ufficialmente il 1° dicembre in due ambulatori: uno a Ponte a Moriano e l’altro a Ponte San Pietro. Poi, all’uscita dall’ospedale la scritta “Ci mancherai” e un grande applauso che l’ha fatto commuovere.

(Il Tirreno)