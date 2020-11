Carabinieri di Bracciano: commemorata la loro Patrona, Maria “VIRGO FIDELIS”

Il 21 novembre 2020, a Bracciano, i Carabinieri hanno commemorato, con una S. Messa, la loro Patrona, Maria “VIRGO FIDELIS”.

La cerimonia religiosa, organizzata dalla locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di concerto con il Comando Compagnia CC, si è svolta nella chiesa di S. Maria Novella. Presenti commilitoni in congedo e in servizio, tra i quali: il Capitano Simone ANELLI, Comandante della Compagnia CC di Bracciano; il S. Tenente Vincenzo DI SERIO, Presidente della Sezione Carabinieri di Bracciano, e il Luogotenente Alessandro BITTI, Comandante della Stazione CC di Bracciano.

Alla celebrazione, officiata dal Parroco Don Piero RONGONI, non hanno potuto prendere parte le massime Autorità Militari e Sindaci del territorio, come ogni anno, a causa delle restrizioni dovute alle norme volte a contrastare la diffusione della pandemia in atto.

La ricorrenza affonda le proprie radici all’’11 novembre 1949 quando Papa Pio XII, accogliendo il voto unanime dei Cappellani militari dell’Arma e dell’Ordinario Militare per l’Italia, Arcivescovo Carlo Alberto FERRERO di CAVALLERLEONE, promulga un “Breve Apostolico” sul postulato mariano dell’Arma dei Carabinieri, scegliendo la VIRGO FIDELIS quale Patrona dell’Arma – in relazione al motto araldico “Nei Secoli Fedele” – e fissandone la ricorrenza al giorno 21 del mese di novembre, in concomitanza della ricorrenza della battaglia di Culqualber (Africa Orientale 1941), per la quale la Bandiera dell’Arma fu decorata della Medaglia d’Oro al Valor Militare, per il sacrificio del Carabinieri caduti in quella battaglia.