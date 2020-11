Bettarelli: grande senso di responsabilità dei cittadini, evitati assembramenti

GRAZIE.

Volevo dirvi solo questo: grazie.

Grazie a chi oggi ha passato la sua domenica a cercare di resistere al flusso di centinaia di persone che, vuoi perché Monterano e la nostra Riserva sono sempre più apprezzate e conosciute, vuoi perché Roma é chiusa al traffico e con i centri commerciali chiusi, oggi si sono riversate in massa verso il nostro comune.

Ancora una volta Canale deve dire grazie in primis ai volontari della Protezione Civile, che da Marzo sono in campo per fronteggiare l’emergenza Covid e quanto ne deriva. É da allora che i romani prendono d’assalto campagna e litorale producendo i problemi che ben conosciamo. Da marzo dico che serviva l’impiego di ben altri mezzi per evitare che il flusso di gente che esce da Roma potesse produrre problemi nella periferia.

Purtroppo sono state parole vane e, come succede spesso, ieri e oggi abbiamo dovuto fare da soli: Protezione Civile, Guardaparco, e l’unico vigile in servizio che abbiamo. Per chi é poco pratico, significa coprire 6 turni di vigilanza con 4 persone, piú i volontari. Facile per chi parla dalla tastiera di un telefonino…

Se tutti i comuni d’arte, natura e mare hanno gli stessi problemi vuol dire che c’é un problema alla base. Si sono messe risorse (troppo poche) su personale scolastico o sanitario, ma qualcuno ha pensato che non c’è abbastanza gente per controlli, viabilità, ordine pubblico? Problemi complessi che avrebbero bisogno di risposte complesse e che invece vengono lasciate ai Sindaci, che hanno metá del personale a casa tra smart working, categorie fragili e malattie.

Noi andiamo avanti: pochi post, molti fatti e il mio semplice grazie a tutti quelli che ce la stanno mettendo tutta.