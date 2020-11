Regione Lazio, nuovo piano: “Uniti contro il Covid”

Presentato dal Governatore del Lazio Nicola Zingaretti, il piano “Uniti contro il Covid”, una serie di misure messe in campo per affrontare la nuova fase dell’emergenza, potenziando la rete della sanità e del trasporto pubblico regionale. L’ordinanza prevede 54 strutture coinvolte, con 16 grandi hub Covid Hospital e un hub pediatrico per 5.310 posti letto Covid, 4.409 posti letto ordinari, 901 in terapia intensiva e sub intensiva con l’attivazione entro una settimana. Per quanto riguarda il trasporto pubblico regionale, tra i provvedimenti adottati, previsti entro dicembre 500 bus privati per rafforzare il servizio regionale extraurbano di Cotral grazie al bando da 8 milioni di euro: 1.500.000 posti aggiuntivi (stima fino a giugno 2021) e 25.000 corse aggiuntive (stima fino a giugno 2021) .