Influenza, vaccinazione caotica

Bologna, 6 novembre 2020 – Dopo giorni di inutili tentativi telefonici sono riuscita a fissare presso il mio medico di base l’appuntamento per la inoculazione del vaccino antinfluenzale a mio marito (75 anni), a mio figlio (affetto da patologia autoimmune), a mia nuora con lo stesso convivente e a me stessa (73 anni). L’inizio della campagna vaccinale per la regione Emilia Romagna era fissata per il 12 ottobre e io avevo appuntamento per 15 giorni dopo. Purtroppo nella imminenza dell’appuntamento ricevo dal medico di base una telefonata con la quale mi comunica che ha terminato i vaccini e che era in attesa di una nuova fornitura per i primi giorni di novembre. Mi viene risposto dalla segretaria del medico di richiamare la settimana prossima (in novembre ndr), poiché non è prevedibile la fornitura dei vaccini mancanti. Ma queste autorità sanitarie che tanto ci martellano di fare la vaccinazione, di fare la vaccinazione, di fare la vaccinazione, specie se anziani o con patologie serie, sono al corrente della reale situazione in cui si trovano pazienti e medici di base? E se sì perché tanto assordante silenzio in merito? Liliana Morini