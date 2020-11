Caso Lazio-tamponi, Immobile & co. positivi a un nuovo test, saltano la Juve

Si complica la posizione della squadra di Lotito, i nuovi esami eseguiti al Campus Biomedico danno ragione alla Uefa e rendono “imperdonabile” la scelta di allenarsi, tre giorni fa, dopo la positività riscontrata in Europa. E il presidente grida al complotto

Un altro laboratorio ha certificato quello che la Lazio temeva. Ciro Immobile, Lucas Leiva e Thomas Strakosha sono davvero positivi. Un risultato che getta un’ombra, a questo punto, sull’unico test – quello effettuato nel laboratorio di Avellino che da maggio serve il club di Lotito – che aveva dato esito negativo per i tre giocatori: quello effettuato una settimana fa e che aveva permesso a Immobile di giocare e segnare domenica contro il Torino.

La Lazio come sempre ha effettuato i tamponi molecolari per il campionato con Futura diagnostica, il laboratorio avellinese di Walter Taccone, ex presidente dell’Avellino. Ma, quasi come delle controanalisi, alcuni giocatori sono stati sottoposti a tampone anche con un laboratorio “terzo” (era stato lo stesso Taccone a suggerirlo in un’intervista a Repubblica): il Campus Biomedico di Roma.

E quei test hanno certificato quello che aveva già detto il test Uefa: Immobile, Leiva e Strakosha sono positivi al Covid 19. E visto che l’Istituto superiore per la sanità non fa distinzione tra positivo o debolmente positivo, e che si tratta del terzo tampone che fornisce lo stesso esito, la questione inizia a farsi seria. Ora, i tre chiaramente non potranno giocare domenica contro la Juve.

Ma, ed è peggio, dovrà essere chiarito cosa sia successo una settimana fa, quando dopo un test positivo per la Uefa, erano immediatamente tornati negativi per il campionato, salvo poi manifestare nuovamente positività: all’Uefa e ora al Campus. Martedì Immobile si è allenato con la squadra giocando anche la partitella, tra le riserve: la Lazio conosceva già l’esito dei test e per questo rischia una penalizzazione in classifica. Ma se mai risultassero irregolarità nel tampone di una settimana fa – eventualità tutta da dimostrare, ovviamente – il rischio sul piatto si farebbe molto più alto.

Immaginabile la rabbia di Lotito che ormai senza più alcun dubbio parla apertamente di complotto contro la Lazio. Nelle prossime ore farà eseguire delle contro analisi e nel frattempo – assicurano fonti a lui vicine – farà tutto quello che è nelle sue possibilità per fare in modo che tutti i test ai calciatori vengano effettuati presso un unico laboratorio centralizzato.

Per il campionato però i test del Campus non fanno testo: e i tamponi molecolari effettuati al laboratorio di Avellino, quello che serve abitualmente la Lazio, ha dato un esito molto diverso: tutti negativi, i test effettuati in giornata. Vuol dire che Immobile continuerà l’alternanza, tornando regolarmente disponibile per il campionato, contro la Juventus. In attesa che qualcuno spieghi come sia possibile tutto ciò.

(La Repubblica)