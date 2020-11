Rapina gioielleria Rimini, negoziante spara al bandito e lo mette in fuga

E’ successo in cento storico verso le 17.30 quando un uomo, con mascherina e cappellino, ha minacciato il titolare con un piede di porco

Rimini, 5 novembre 2020 – Rapina in una storica gioielleria del centro storico di Rimini, verso le 17.30, quando un uomo, con mascherina e cappellino, minacciando il titolare con un piede di porco, ha tentato di impossessarsi dei gioielli esposti in vetrina. Ma è fuggito quasi a mani vuote, perché il negoziante della gioielleria Benvenuti di via Garibaldi ha preso una pistola a pallini e ha esploso due colpi. Uno in aria e uno più basso.

Settantadue anni, sangue freddo e coraggio, quando si è visto minacciare non ha urlato, non ha detto nulla, ha preso la pistola, l’ha puntata in aria e ha premuto il grilletto. “È andata bene – racconta – poteva fare molti danni. L’ho visto entrare, aveva cappellino e mascherina, voleva rapinare il negozio. Non gli ho detto nulla, ma quando ho visto che ha preso in mano il piede di porco e si è avvicinato alla vetrina ho preso la pistola. Il primo colpo non è servito perché ha continuato e quindi ne ho esploso un altro, poi è scappato”.

Non è la prima volta che la gioielleria viene assaltata, nella lunga storia, oltre 70 anni e tre negozi a Rimini, è successo un’altra volta “Tanti anni fa”, conferma il titolare che è in possesso di regolare porto d’armi. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato e la squadra mobile per visionare le telecamere di sicurezza. Il rapinatore è fuggito a piedi e secondo le testimonianze potrebbe essere straniero e non pare sia stato ferito dai pallini di ferro esplosi dalla pistola del negoziante.

