Grazie. Una parola che forse usiamo troppo poco. Pascucci negativo

In queste ore mi avete fatto sentire tantissimo la vostra vicinanza.

Ho appena fatto il tampone con esito negativo, terminando così la mia quarantena. E mi andava di condividere questa bella notizia con tutti voi.

Grazie davvero di cuore per i tantissimi messaggi che mi hanno tenuto compagnia in questi giorni.

Voglio fare i complimenti alla nostra Asl Rm 4, in particolare agli infaticabili Giuseppe Quintavalle e Simona Ursino e con loro a tutte le lavoratrici e ai lavoratori della Azienda. E a tutti coloro che in questi mesi continuano a lavorare, pur esposti in prima linea, perché i servizi possano continuare. Grazie.

Un augurio di pronta guarigione a chi ancora sta lottando con questo brutto virus. E a tutti coloro che stanno soffrendo per le conseguenze di questo periodo così difficile.

Faremo di tutto, come sempre, per non lasciare indietro nessuno. Con ancora più grinta.

Grazie,

Alessio Pascucci