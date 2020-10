È ufficiale: anche in Piemonte coprifuoco dalle 23 alle 5

Firmata l’ordinanza congiunta ministero-Regione: da lunedì divieto di uscire di casa la notte se non per motivi di urgenza o di lavoro

TORINO. Dopo la Lombardia anche il Piemonte dispone il coprifuoco con il divieto di uscire di casa dalle 23 alle 5 se non per motivi di urgenza o di lavoro. La decisione è arrivata al termine di un lungo confronto del governatore Alberto Cirio con il ministero della Salute e con i sindaci del territorio. Gli occhi erano puntati sul bollettino odierno dei contagi e sul monitoraggio settimanale del ministero. Dati rivelatisi molto poco confortanti. I nuovi casi di positività al Covid sono 2.032 in più in ventiquattr’ore e il report settimanale parla per il Piemonte di «rischio alto con alta probabilità di progressione».

La regione ha assistito a una rapidissima escalation dei contagi negli ultimi giorni, con una crescita più veloce rispetto alla Lombardia. I nuovi casi quotidiani raddoppiano ogni 5,8 giorni. In Lombardia ce ne vogliono 6,5. Ma è sugli ospedali che si sta registrando la maggiore pressione: ci sono 300 pazienti nei reparti Covid ogni milione di abitanti contro i 183 della Lombardia. E 18 (sempre ogni milione di residenti) intubati nelle terapie intensive anziché i 15,5 di Milano e delle altre province lombarde. L’assessorato alla Sanità piemontese ha dichiarato che i ricoveri nei reparti a bassa e media intensità di cura stanno crescendo in maniera «esponenziale».

Alla luce di questa impennata le misure già adottate – tra cui i micro-lockdown nelle piazze della movida – non sono state ritenute sufficienti. «Abbiamo sempre scelto di agire in modo chirurgico e graduale, ma dobbiamo adeguarci alla situazione in continua evoluzione», ha spiegato Cirio, che fino a due giorni fa tendeva a escludere una misura generalizzata. Intanto nel weekend i centri commerciali del Piemonte resteranno chiusi, eccetto che per la vendita di farmaci, fiori e prodotti alimentari.

