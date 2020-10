Vaccino antinfluenzale 2020, dosi raddoppiate nelle Marche. Saltamartini “Fino a 860 mila”

L’assessore alla Sanità: “C’è una grossissima domanda”. E poi annuncia un accordo con i medici famiglia per un impegno maggiore

Ancona, 21 ottobre 2020 – Le Marche raddoppiano i vaccini antinfluenzali. La Regione passerà dalle 440mila dosi attualmente disponibili (310mila dal commissario Arcuri, 130mila con una gara Asur in chiusura) a 860mila dosi. Lo ha annunciato in conferenza stampa l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, secondo il quale finora c’era una carenza rispetto a quelli indicati nei report governativi sui Lea.

Dunque quasi un “raddoppio di dosi”, ha sottolineato l’assessore, ricordando che c’è una “grossissima domanda vaccini dalle strutture periferiche e dai medici. Ciò – ha spiegato – comporta la necessità di un accordo con i medici famiglia per un impegno maggiore”. L’assessore ha dato per questo disposizione di convocare le associazioni rappresentative dei medici di famiglia per stringere un accordo.

“Faremo più tamponi”

“Vogliamo allargare la platea dei tamponi perché 2.200 al giorno sono insufficienti. Vogliamo far sì che i tamponi antigenici rapidi siano eseguiti anche nelle farmacie e dai medici di famiglia”. È uno dei punti su cui insiste maggiormente l’assessore regionale, per illustrare le strategie messe in atto dalla nuova giunta di palazzo Raffaello per contrastare l’emergenza sanitaria.

“Dobbiamo aumentare lo spettro di intervento sui tamponi – dice Saltamartini -. E proprio in questi giorni abbiamo convocato i rappresentanti dei medici di famiglia e dei farmacisti affinché i tamponi antigenici rapidi possano essere eseguiti anche nelle farmacie e dagli stessi medici. Dobbiamo passare da 2.200 tamponi giornalieri fino alla quota maggiore che possiamo realizzare”.

(Il Resto del Carlino)