Pirlo: “Juve solida e vincente. Questo è il mio calcio, all’attacco”

Il tecnico bianconero dopo il 2-0 all’esordio in Champions contro la Dynamo Kiev: “Dybala aveva bisogno di giocare, pian piano lo vedremo al top della condizione”. Su Chiellini: “Valuteremo nei prossimi giorni”

“Un passo alla volta troviamo l’equilibrio. Potevamo sfruttare meglio qualche occasione nel primo tempo e gestire meglio la partita. Era importante fare una partita solida rispetto a Crotone”. I primi tre punti in Champions da allenatore perAndrea Pirlo arrivano contro il mentore Lucescu. La Juve vince 2-0 a Kiev e il tecnico analizza così la partita ai microfoni di Sky Sport: “Chiellini? Ha avuto un risentimento al flessore, lo aveva già avuto dopo la nazionale. Valuteremo nei prossimi giorni. Dybala aveva bisogno di giocare, non era al 100%. Ha bisogno di mettere minuti, pian piano lo vedremo al top della condizione”.

Pirlo: “Ecco la mia idea di calcio”

“Danilo a sinistra? Nasce da una rotazione a destra, con Kulusevski dentro al campo per lasciare spazio a Cuadrado per spingere. Loro davano pressione a Bonucci, abbiamo cercato di mettere Giorgio centrale. E Demiral quando è entrato ha fatto bene, contenti della prestazione del ragazzo. Morata, Kulusevski e Chiesa? La mia idea di calcio è quella di avere più giocatori in fase offensiva. La struttura potrà anche cambiare, abbiamo Ronaldo fuori e Dybala non ancora al top“.

Pirlo su Chiesa

“Chiesa? Non deve fare il quinto, deve fare l’attaccante esterno ma dietro ricopre il ruolo di quarto centrocampista e ha compiti offensivi più che altro. Ha giocato a destra sabato, oggi a sinistra. Può giocare su entrambi i lati e può farlo bene“. Il tecnico della Juve ha poi espresso la propria gioia sui canali social: “Tre punti importanti per partire col piede giusto” ha scritto su Instagram.

(Tuttosport)