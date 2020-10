Il 23 e 24 ottobre, Greenaccord e Associazione Rocca dei Papi per un’ecologia integrale unite nella riflessione sulla possibile nascita di un movimento politico ispirato agli orientamenti della Laudato si’ di papa Francesco

L’agenda ambiente interroga la politica

Venerdì 23 ottobre, dalle 15.30 alle 19.30, Roma, Sala Paolo VI,

Largo Minervini 3 (ang. via Pietro de Francisci)

Sabato 24 ottobre, dalle 9.30 alle 13.30, Montefiascone (Vt),

IPU – Istituto Universitario Progetto Uomo, via Cardinal Salotti 1

Vale per la formazione professionale giornalisti

«L’enciclica Laudato si’, pubblicata il 24 maggio 2015 da papa Francesco, rappresenta il testo più citato nei consessi nazionali ed internazionali dove si discute di temi ambientali – spiega Alfonso Cauteruccio, presidente Greenaccord Onlus -. Gli stessi scienziati vi fanno spesso riferimento. Molti però si limitano a coglierne gli aspetti ideali tralasciando quelli concreti e operativi. La domanda da porsi è se la cura della casa comune possa diventare una lente attraverso cui leggere la società e l’azione politica». In concreto, per Greenaccord onlus che dal 2003 si occupa di temi ambientali ed ecologia integrale, si tratta di «attuare la “conversione ecologica” di cui parla papa Francesco per modificare profondamente la direzione del procedere dell’umanità e dirigendosi verso criteri di giustizia sociale e giustizia ambientale. Ma tutto ciò passa attraverso un’azione politica e un impegno che vadano oltre i limiti dei tempi e delle decisioni a cui siamo abituati, per poter guardare al futuro con più serenità». Nasce da questa consapevolezza, l’idea di una riflessione sulla possibilità di coagulare attorno al pensiero della Laudato si’ un movimento politico che possa attrarre quanti condividono la passione per la cura della casa comune.

Il programma della due giorni

Venerdì 23 ottobre 2020

L’agenda ambientale interroga la politica. Un progetto politico alla luce della Laudato si’?

Roma, Sala Paolo VI, Largo Minervini 3 (ang. via Pietro de Francisci)

Presiede Alfonso Cauteruccio (presidente Greenaccord); modera Mario Morcellini (già commissario AgCom).

Alle 15.30, Giacomo Costa (direttore Aggiornamenti Sociali) parlerà di “Casa comune e concretezza politica nella Laudato si’”. A seguire, il sociologo e saggista Renato Mannheimer, Enrico Giovannini (presidente ASviS e docente Università Roma Tre), Edo Ronchi (presidente Fondazione per lo sviluppo sostenibile) e Cecilia Costa (docente di Sociologia Università Roma Tre) introdurranno il tema “Coagulare un progetto politico attorno alla Laudato si’?”. Alle 18.30, Ernesto Preziosi (già vicepresidente nazionale Azione Cattolica) e Gianni La Bella (coordinamento nazionale di Demos), entreranno nel concreto con alcune “Proposte politiche ispirate alla Laudato si’”. Le conclusioni saranno a cura di Andrea Masullo, direttore scientifico Greenaccord.

Sabato 24 ottobre 2020

Una nuova visione politica secondo la Laudato si’

Montefiascone (Vt), IPU – Istituto Universitario Progetto Uomo, via Cardinal Salotti 1

Presiede mons. Fabio Fabene (presidente Associazione Rocca dei Papi per un’ecologia integrale); modera Mario Morcellini (già commissario AgCom)

Aprirà la giornata, alle 9.30, Marco Tarquinio, direttore del quotidiano Avvenire, con “Laudato si’ e Fratelli tutti! Per una nuova visione del mondo all’insegna delle relazioni”. Alle 10.15, le giornaliste Elisabetta Guidobaldi, capo servizio Ansa, e Christiana Ruggeri, Tg2 Rai, parleranno di “Giovani e impegno politico sui temi ambientali”. Alle 11.30 interverrà Stefano Masini (responsabile Ambiente Coldiretti), “L’agricoltura sensibile all’ambiente”; alle 12.30, il giornalista e divulgatore Marco Gisotti, con le “Soluzioni ambientali per un’Italia green”; infine Alessia Ardesi, Responsabile Rapporti Istituzionali World Food Progamme parlerà di “Giustizia sociale e fame nel mondo”.

Si ricorda ai giornalisti, che la due giorni, in quanto evento di formazione professionale, approvato dall'Ordine dei giornalisti nazionale, darà diritto a 8 crediti, 4 a giornata.

L'evento è organizzato nel rispetto della normativa Covid.

Per chi non potesse essere presente di persona, ci sarà la diretta streaming dei due eventi sulla pagina Facebook di Greenaccord Onlus e dell’Associazione “ROCCA DEI PAPI per una ecologia integrale”.

