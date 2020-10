Elezioni Usa 2020, Trump alla conquista del Nevada: “Biden cancellerà il Natale”

Ottavo comizio per il presidente Usa e altra serie di bordate al candidato democratico: “E’ noioso e corrotto”. Il ruolo di sfavorito? “Anche quattro anni fa mi davano dietro in nove stati ma li ho vinti tutti”

Nella lunga serie di attacchi di Trump a Biden si aggiunge l’accusa di voler annullare le feste: “Sotto il lockdown di Joe Biden la stagione del Natale sarà cancellata”, dice il presidente degli Stati Uniti durante un comizio elettorale in Nevada, durante il quale ribadisce che per l’America è ora di riaprire: “Il Covid sta invertendo la curva, torneremo a una vita normale, tutti noi vogliamo una vita normale”. E ancora, dice il tycoon ai suoi fan, “guardate cosa sta succedendo in Europa, dopo il lockdown c’è una nuova impennata del virus”, dice il candidato repubblicano, che mette l’accento sulla sua linea di riapertura del Paese e fine dei lockdown che considera dannosi sul piano economico e poco efficaci nel controllo della pandemia.

Il leader statunitense parla a Carson City, nel suo ottavo comizio della settimana: “Ci sarà una grande onda rossa, l’entusiasmo è superiore perfino a quello di quattro anni fa”. E poi una serie di bordate all’avversario democratico Biden: “Mi avete eletto perchè ero un outsider e per mettere l’America al primo posto. Io sono qui ancora per combattere una classe politica corrotta” e il candidato dem è “l’espressione di una politica corrotta” ma è anche “l’uomo più noioso che io abbia mai visto in vita mia”. I suoi sostenitori reagiscono urlando “in galera”. Lo stesso coro era stato riservato ieri alla governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer, contro la quale il presidente ha puntato il dito per i lockdown e che è stata oggetto di un tentato rapimento sventato dall’Fbi.

“Mi dicevano non si può vincere senza l’Ohio e un minuto dopo la chiusura del voto, avevo vinto. Ero dato perdente in nove Stati il giorno dell’Election Day quattro anni fa, ho vinto in tutti e nove. E quest’anno siamo messi ancora meglio”, ha detto Donald Trump, che ha puntato il suo discorso nel Maga rally di Carson City sull’entusiasmo della base repubblicana, uno dei fattori non misurati nei sondaggi che danno in vantaggio Joe Biden (9 punti nella media nazionale di Real Clear Politics). Il fattore di mobilitazione della base elettorale sarà fondamentale nella sfida dei Battleground States.

(La Repubblica)