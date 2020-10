L’ “Estetista Cinica”, sbarco a Roma in bellezza

Sabato e domenica tour turistico a Garbatella e Ostiense

ronizza sul suo ruolo di “Pa-Guru della bellezza con un master in cellulite” Cristina Fogazzi, nota sui social come l’Estetista Cinica, la più famosa esperta di beauty del web – con oltre settecentomila follower su Instagram – che sabato 17 e domenica 18 sarà a Roma con il suo beauty truck per offrire un’esclusiva esperienza all’insegna della bellezza, sia fisica che artistica. L’imprenditrice bresciana porta nella capitale uno speciale store ambulante su ruote dove creme, oli e i trattamenti della sua linea VeraLab appaiono su totem girevoli, tra consulenze personalizzate e tanto divertimento.

Ma non solo, perché per l’occasione la Cinica ha messo a disposizione 300 posti al giorno per un mini tour organizzato da guide turistiche, nelle due zone in cui sosterà il truck – il 17 a Garbatella e il 18 a Ostiense. Obiettivo dell’evento è quello di sostenere il patrimonio artistico italiano, offrendo un’occasione per scoprire due aree tra le più interessanti della città.

Roma torna ad accogliere l’Estetista Cinica, questa volta con un evento che coniuga bellezza e cultura.

Come è nata questa idea?

“A fine lockdown sono andata a Firenze e sono rimasta colpita dal fatto che fosse deserta. Così come Roma, non appena ho avuto modo di tornarci. Una città vuota mette in difficoltà tutta una serie di attività. Io faccio l’imprenditrice e sono convinta che l’economia funzioni meglio se tutti i settori lo fanno e, in un paese come l’Italia, se si ferma il turismo è un male. Ho pensato a cosa potessi fare per promuovere le bellezze del nostro paese, provando a coniugare il mio lavoro con la valorizzazione di questi luoghi e da qui ha preso vita il progetto che ci ha visto portare il beauty truck prima in Toscana e poi nei borghi dell’Emilia Romagna. Fino ad arrivare nella capitale. Approfittando dei social, voglio promuovere ciò che è meno noto, ecco perché abbiamo scelto i quartieri di Garbatella e Ostiense”.

Il beauty truck rimarrà attivo per l’intero fine settimana. Cosa troveranno qui i clienti?

“In questo shop su ruote saranno disponibili i miei prodotti scontati del 15% e ci saranno le mie ragazze pronte a fornire consigli di bellezza a chi è interessato”.

Da imprenditrice nata online e che ha fatto di internet la sua prima vetrina e il suo primo mercato, come immagina il futuro dei negozi fisici? C’è in programma l’apertura di un negozio VeraLab a Roma?

“Voglio pensare che questa situazione sia transitoria e che torneremo tutti nei negozi. Per quello che mi riguarda, penso allo stesso tempo che sia folle per un commerciante non avere una contropartita online. La pandemia ci ha spinti alla digitalizzazione, dimostrando che il negozio fisico, a meno che non offra un’esperienza particolare, piano piano rischia di essere soppiantato da una serie di servizi offerti dal web. Basti pensare alla spesa: non vado più a farla al supermercato, mentre invece vado volentieri in un mercato coperto dove interagisco con i commercianti e magari scelgo il prodotto di nicchia più particolare. A meno che in negozio non ci sia la possibilità di vivere qualcosa di simile, è normale che si preferisca affidarsi a un click per avere ciò che serve in pochi secondi. E per quanto riguarda l’apertura di VeraLab nella capitale, ho un progetto da tempo su Roma, che resta uno dei miei sogni. Aspetto il momento e l’occasione migliore per farlo”.

(La Repubblica)