Focolaio a Terracina, il direttore della ASL di Latina: “Salvini dovrebbe stare in isolamento”

Un evento elettorale della Lega è diventato un potenziale focolaio di Covid. Il 25 settembre, a “Il Tordo” di Terracina, c’erano centinaia di persone, fra cui anche il leader leghista Salvini e alcuni deputati, come Claudio Durigon e Francesco Zicchieri, risultato poi positivo al Coronavirus, come lo speaker della serata. “Chi ha avuto contatti diretti dovrebbe stare in isolamento. Chi non ha avuto contatti diretti dovrebbe fare il tampone e, fino a che non fa il tampone, dovrebbe stare in isolamento”, dice a Radio Capital Giorgio Casati, direttore generale della ASL di Latina.

Intervista di Antonio Cristiano

(La Repubblica)