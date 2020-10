Covid Riccione, boom di contagi dopo la cena in pizzeria

Hanno preso il virus molti amici della famiglia in quarantena da una settimana: erano stati insieme al ristorante il 26 settembre

6 ottobre 2020 – E’ successo esattamente quello che temevano, quando hanno saputo di essere stati contagiati dal virus. Diversi dei loro amici, con cui erano andati a cena insieme a Riccione sabato 26 settembre, sono risultati anche loro positivi al Covid.

Quella cena ha fatto una ’strage’ di positivi. Una quindicina hanno preso il virus, tra gli adulti e i minorenni che erano a tavola insieme, e tra i contagiati figura anche un dipendente del locale dove erano stati a cena.

“Purtroppo era quello che abbiamo temuto appena abbiamo avuto i risultati dei tamponi“, allarga le braccia R., da una settimana in quarantena così come la moglie e i due figli, tutti positivi al Covid.

La famiglia vive a Riccione, ma i figli vanno entrambi a scuola a Rimini: la grande fa la seconda al liceo delle Maestre pie, il piccolo frequenta la terza alla scuola media Spallanzani alla Karis.

E’ stato il padre il primo a fare il tampone, mercoledì: gli era stato disposto dai medici dopo che si era presentato in ospedale con problemi ai reni. Pensava fossero le solite coliche, invece era il Covid.

Sia i figli che la moglie sono risultati positivi, e alle scuole Karis il contagio poi si è allargato ad altri. Il ragazzino è stato bene fino a martedì mattina, quando ha accusato mal di testa e brividi mentre era a scuola.

Al pomeriggio, a casa, poi gli è venuta la febbre alta, e il giorno dopo (era stato tenuto a casa dai genitori, come previsto dal protocollo) quando il padre è risultato contagiato anche lui ha fatto il tampone, che ha confermato la positività.

L’Ausl ha sottoposto a tampone tutti i contatti stretti della famiglia, compresi gli amici con i quali erano andati a cena sabato 26 settembre in un ristorante di Riccione, il Mozzarella e basilico di viale Dante.

Diversi tra loro sono risultati poi effettivamente positivi al Covid. Alcuni presentavano lievi sintomi. “Oltre alla nostra famiglia – conferma R. – sono risultati già positivi altri 6 adulti e 2 minorenni”.

In tutto sono una dozzina i contagiati tra coloro che avevano partecipato alla cena. Un altro positivo è risultato tra i dipendenti del ristorante. Tutto il personale della pizzeria di viale Dante è stato sottoposto dall’Ausl agli esami, appena sono venuti fuori i primi casi di positività tra i clienti.

Il locale ha chiuso venerdì 1 ottobre. Ma, va detto subito, non ha chiuso in seguito ai contagi. Il ristorante aveva infatti già annunciato la chiusura per alcuni mesi in inverno, ed è prevista la riapertura a Natale.

Sulla catena dei contagi, né R. né gli altri amici risultati positivi hanno capito ancora da chi hanno preso il virus. Alcuni di loro hanno amici e contatti in comune con don Giorgio Dell’Ospedale, il sacerdote riccionese che è ricoverato dalla settimana scorsa per Covid. Don Giorgio è risultato positivo al rientro da una gita parrocchiale in Cilento con alcuni fedeli.

(Il Resto del carlino)