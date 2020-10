Pietro Grasso (Leu): “Troppi morti in mare, cancellare i decreti sicurezza di Salvini”

Il senatore di Liberi e Uguali: “Soccorrere e accogliere chi è in pericolo in mare non è una scelta, ma un dovere morale e giuridico”

Parole giuste, visto quello che sta accadendo: “Sette anni fa la strage di Lampedusa. 368 persone morirono in mare a pochi metri dal porto: bambini, donne e uomini, fuggiti da guerre, persecuzioni, povertà. Purtroppo assistiamo ancora a troppi “3 ottobre”, giornate in cui persone di cui non sapremo mai il nome lasciano nel Mediterraneo le loro speranze. Dobbiamo cancellare i decreti Salvini, interrompere il blocco delle navi impegnate in operazioni di soccorso e aprire una seria trattativa con l`Europa sul tema dell’immigrazione. Perché soccorrere e accogliere chi è in pericolo in mare non è una scelta, ma un dovere morale e giuridico. E non c’è più tempo da perdere”.

Così il senatore Pietro Grasso (LeU) in un post su Facebook.

(Globalist)