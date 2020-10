Non Meloni: la prima donna alla guida di un partito europeo è stata Grazia Francescato dei Verdi

La precisazione di Monica Frassoni, già presidente del Partito Verde europeo: “Nel 2003 è stata la Presidente di quella che allora era la Federazione dei Partiti Verdi europei. Io lo sono stata nel 2009”

Non Giorgia Meloni. No. Non è stata la prima come tanti hanno detto: “Ad essere proprio precisi io addirittura sono la seconda, perché la prima è stata Grazia Francescato nel 2003 che è stata la Presidente di quella che allora era la Federazione dei Partiti Verdi europei e poi quando si è costituito il partito europeo secondo le nuove regole del 2004 che si è chiamato Partito Verde europeo io nel 2009 sono diventata presidente. Quindi il punto è quello di dire che due donne Verdi sono state presidenti di un partito europeo prima di Giorgia Meloni”.

Lo ha detto Monica Frassoni, già presidente del Partito Verde europeo.

“E non è un caso, perché i Verdi hanno sempre propugnato una grande partecipazione delle donne e noi come italiane abbiamo potuto esercitare questa mansione prima di lei. Io naturalmente le auguro ogni bene e sono contenta anche che ci sia stata questa nomina”.

“Tra l’altro è molto interessante perché se si vanno a vedere i documenti nei quali si dice quali sono gli ideali dei Conservatori e Riformisti europei si parla di lotta al razzismo, di non discriminazione, di volontà di lavorare insieme a tutti gli europei, tutte cose che non sempre sono rispettate da quei partiti che fanno parte di questa famiglia. Quindi complimenti a lei ma non è la prima”, conclude.

(Globalist)