L’appello di 10 costituzionalisti: “Basta con le liste bloccate, gli eletti scelti dai cittadini”

Di seguito pubblichiamo l’appello di dieci autorevoli costituzionalisti del Sì e del No per chiedere al Parlamento di approvare una legge elettorale che abolisca le liste bloccate

Visto il risultato del referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari, come professori di Diritto costituzionale, riteniamo che sia indispensabile procedere rapidamente verso la definizione di una nuova legge elettorale.

Tra di noi, alcuni hanno votato Sì e altri No, ma ora riteniamo che debba essere comune il nostro impegno per sollecitare una legge che favorisca la rappresentanza e il pluralismo politico e territoriale, da anni sacrificati.

Essenziale è un sistema elettorale che consenta alle persone di individuare e scegliere chi mandare in Parlamento, instaurandovi un effettivo rapporto rappresentativo e potendo far valere la loro responsabilità politica. In questo modo si potrà dare una migliore qualità alla rappresentanza e favorire anche una maggiore efficienza delle Camere.

Da troppo tempo le nostre leggi elettorali (“Porcellum”, “Italicum” e “Rosatellum”) hanno imposto sistemi di liste bloccate e la proposta oggi in discussione in Commissione Affari costituzionali della Camera non può rischiare di cadere nello stesso errore, né in quello di privare molti elettori di rappresentanza con soglie troppo elevate. La Corte costituzionale (sentenze n.1 del 2014 e n.35 del 2017) è stata chiara: niente lunghe liste bloccate. Partendo da questo punto, riteniamo essenziale favorire un’effettiva scelta da parte degli elettori, valorizzando i principi costituzionali, superando liste bloccate e candidature multiple.

Con questo appello intendiamo rivolgerci a tutte le forze politiche presenti in Parlamento perché si impegnino nell’approvazione di una legge elettorale che restituisca una maggiore, rappresentanza, invitando i colleghi che condividano le nostre posizioni a unirsi alle nostre richieste.

I promotori

Lorenza Carlassare

Enzo Cheli

Ugo De Siervo

Roberto Zaccaria

Paolo Caretti

Roberto Romboli

Stefano Merlini

Emanuele Rossi

Giovanni Tarli

Andrea Pertici

Altre adesioni



Agatino Cariola Diritto costituzionale Università di Catania

Marilisa D’Amico Diritto costituzionale Università di Milano

Luigi Condorelli Diritto internazionale Università di Firenze

Nicoletta Maraschio Presidente onoraria della Crusca, Storia della lingua italiana, Università di Firenze

Antonio Ruggeri Diritto costituzionale Università di Messina

Ida Nicotra, Diritto costituzionale, Università di Catania

Barbara Pezzini, Diritto costituzionale Università di Bergamo.

Federico Sorrentino, Diritto costituzionale Università di Roma

Enzo Varano Diritto comparato Università di Firenze

Gaetano Azzariti, Diritto costituzionale, Università La Sapienza Roma

Elena Bindi, Diritto costituzionale Università di Siena

Daniela Bifulco, Diritto costituzionale, Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’

Roberto Di Maria, Diritto costituzionale, Università di Enna Kore

Felice Giuffrè, Diritto Costituzionale, Università di Catania

Francesco Marone, Diritto costituzionale, Università Suor Orsola Benincasa Napoli

Elena Malfatti, Diritto costituzionale, Università di Pisa

Tina Matarrese, Storia della lingua italiana, Università Ferrara

Paola Maraschio, Genetica umana, Università di Pavia

(Il Fatto Quotidiano)