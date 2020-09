WWF URBAN NATURE 2020: A BRACCIANO In Piazza IV Novembre e al Fosso dei quadri DOMENICA 4 OTTOBRE 2020

Bracciano si prepara: DOMENICA 4 OTTOBRE arriva WWF Urban Nature 2020, l’iniziativa nazionale del WWF sulla Natura in ambito urbano e sulla sua importanza anche per la vita dell’uomo.

Il gruppo WWF Monti Sabatini ha organizzato per l’occasione un programma all’aria aperta davvero speciale che consentirà in tutta sicurezza di partecipare a passeggiate, laboratori e incontri sui temi ambientali.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

PIAZZA IV NOVEMBRE

Ore 9,30 apertura stand ed inizio laboratori

Allestimento stand WWF con gazebo e cartellone

Ore 10,00 partenza escursione fosso dei quadri , arrivo al lago ed alla foce del fosso passando attraverso il camping “il porticciolo”

Dalle 10 alle 13, laboratori e gruppi ogni mezz’ora

Una proposta artistica e scientifica, tra gioco e didattica per parlare di fiumi e fossi, e degli animali che li abitano.

BIRDWATCHING IN PUNTA DI MATITA – Laboratorio di disegno

Con Elisabetta Mitrovic, illustratrice naturalista

Disegnare e colorare per conoscere le anatre svernanti nel lago di Bracciano

Per grandi e piccini dai 7 anni in su!

GOCCE DI VOCE – Laboratorio di costruzione del libro

Con Fernanda Pessolano, artista e operatrice culturale

Il fosso e il fiume, il lago e il mare, poesie e pensieri da costruire.

Per grandi e piccini dai 5 anni in su!

ORIGAMI. ORU PIEGARE KAMI CARTA – Laboratorio di origami

Con Barbara Zaccaria, operatrice culturale

Come trasformare un foglio quadrato in una piccola scultura di carta.

Per grandi e piccoli dagli 8 anni in su!

Ore 13,00 fine attività mattutina

Dalle 15,00 alle 16,00

Dalle piante al rimedio – Laboratorio di fitoterapia

Con Maurizio Morelli , farmacista

Come trasformare le nostre piante medicinali per le nostre piccole patologie

Per adulti

Prenotazione obbligatoria Gruppi max 5 bambini

Contatto per prenotare le diverse attività: wwf.montisabatini@gmail.com

Ore 16,00 Tavola rotonda con amministratori , tecnici e studenti dal titolo “Natura in città – siamo parte della stessa rete” – Moderatore: Emanuele Perugini

Partecipano:

– Armando Tondinelli Sindaco di Bracciano

– Giulia Mo consigliere di Bracciano delegato al decoro urbano e giardini e parchi comunali

– Mattia Azzella naturalista “ Servizi eco sistemici e pianificazione urbana”

– Orazi Manuela Architetta “Buone pratiche di gestione del verde urbano e periurbano”

– Drsa Reali Laura Drsa Pediatra e rappresentante ISDE – associazione medici per l’ambiente “La qualità dell’ambiente e del verde urbano ed i suoi effetti sulla salute delle persone”

– Dr Francesco Maria Mantero , geologo ex direttore della Riserva di Canale Monterano “Frammenti di Natura” l’importanza degli scampoli di natura nei nostri paesi

– Dr Corrado Battisti , naturalista e gestore della Riserva provinciale di Torre Flavia “ Esperienze di Partecipazione dei cittadini ad un’area protetta”

– Invitati sindaci dei comuni di Trevignano, Oriolo, Manziana

Ore 18,00 conclusione con il Gruppo vocale ControCanto (ragazzi fra gli 11 ed i 16 anni)

LA NATURA IN CITTA’

Il numero di persone che vive in città è in continuo aumento: nel 2009 la quota della popolazione mondiale residente nelle aree urbane ha superato la soglia del 50% e le previsioni delle Nazioni Unite indicano che entro il 2050 le città ospiteranno oltre il 70% della popolazione complessiva (circa 6,3 miliardi su una popolazione mondiale prevista di 9,7 miliardi).

Per quanto riguarda l’Italia, secondo i dati Istat (2016), il verde urbano rappresentava nel 2014 il 2,7% del territorio dei capoluoghi di provincia. Ogni abitante ha a disposizione, in media, 31 metri quadrati di verde urbano, ma nella metà delle città italiane (60% della popolazione urbana) tale estensione è molto più contenuta (inferiore ai 20 metri quadrati) e in 19 città (per 2,2 milioni di cittadini) non raggiunge la soglia dei 9 metri quadrati obbligatori per legge

GLI OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA NAZIONALE DEL WWF

-Ampliare la conoscenza sulla Natura in città e la sua importanza

-Individuare punti critici ed esperienze pilota sulla migliore gestione del verde e della biodiversità urbana in ambito locale finalizzate al buon governo della natura in città

-Coinvolgere realtà civiche già impegnate nella gestione di aree verdi, parchi urbani, orti sociali e giardini condivisi e valorizzarne l’attività, con focus nelle città capoluogo di Regione e delle 14 aree metropolitane

-Aggregare e attivare la comunità nella “scoperta e cura della Natura ”sotto casa (promuovendo percorsi partecipativi dalla citizen science alla citizen conservation)

“Con Urban Nature ancora lungo il Fosso dei Quadri a Bracciano – dichiara Raniero Maggini Presidente del WWF Roma e Area Metropolitana – dove il Gruppo Monti Sabatini del WWF Roma e Area Metropolitana ha recentemente operato, con l’aiuto degli amici di ‘Salvaguardiamo Bracciano’, un importante intervento di pulizia straordinaria per liberare le sponde del fosso dai rifiuti. Domenica 4 Ottobre però anche tante iniziative in piazza ed un interessante tavola rotonda per affrontare i temi legati a Urban Nature. L’attenzione ai corsi d’acqua, più in generale all’uso razionale della risorsa idrica e degli ecosistemi che questa caratterizza, sino ai riflessi che i nostri comportamenti hanno sulla salute dell’ambiente e dell’uomo stesso, appaiono argomenti non differibili in un territorio che ospita un sistema lacustre riconosciuto per la sua importanza e per la sua bellezza come Parco Naturale Regionale nonché come riserva idrica della Capitale. Un patrimonio naturale unico che la gravissima crisi del 2017 ha ricordato di dover custodire con maggior rispetto ed attenzione. Urban Nature sarà una buona occasione per osservare il fascino della vita nelle tante forme che assume sul nostro territorio e per riflettere sulle nostre responsabilità verso le future generazioni e ancor più verso noi stessi, il nostro presente.”