“DALLO STORNELLO AL RAP” DI ELENA BONELLI ALLA FIERA DELL’EDITORIA A SUTRI

Si è svolta a Sutri dal 17 al 20 settembre “Un Borgo di Libri. Fiera del libro e dell’editoria”.

Un piccolo borgo quello di Sutri allestito al meglio da stand e caratterizzato da una serie di eventi. Molti i protagonisti di questo particolare evento dove si è potuto avere anche uno scambio diretto con gli autori stessi e le varie associazioni che ne hanno preso parte.

L’evento organizzato dall’Associazione Arca in collaborazione con il Comune di Sutri e la Fondazione Carivit, è stato voluto dall’Amministrazione comunale che ha lavorato unita per mesi al fine di garantire una programmazione culturale di qualità con la presentazione di oltre trenta libri. La città grazie a questo appuntamento annuale è diventata ormai un punto di riferimento del panorama artistico e culturale italiano. In questo scenario è stato presentato anche il libro dal titolo “Dallo stornello al rap” di Elena Bonelli, edizione Arcana. Il libro ha lo scopo di dimostrare, attraverso un’analisi comparata, le analogie esistenti tra due tipi di musica. Due generi diversi per le proprie origini storiche e geografiche, ma che vuole al tempo stesso avvicinare anche un pubblico giovane «Mancava un libro che raccontasse la storia completa della canzone romana – ci confessa la Bonelli – e la scelta del titolo è stata determinata sia da motivi temporali che coprono l’arco della storia della canzone romana sia perché finalizzato a raggiungere un pubblico giovane che leggendolo scoprirà che lo stornello ha gettato le basi del rap». Il libro vuole inoltre evidenziare le differenze che dividono lo stornello romano dalla canzone romana spesso erroneamente scambiati per la stessa cosa. «Lo stornello finisce la dove la canzone romana comincia – prosegue l’autrice – ossia alla fine dell’800. Alcune persone non sapendolo finiscono per definire lo stornello una canzone romana». Il libro di Elena Bonelli sembra essere dunque una rivelazione su un mondo musicale apparentemente diverso, ma che presenta delle analogie e al tempo stesso illuminante su alcuni aspetti storici e geografici del genere musicale.

Claudia Reale