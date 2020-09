Anguillara: composizione del consiglio comunale in base al risultato del ballottaggio

Scenari futuri ad Anguillara: simulazione del consiglio comunale in base al risultato del ballottaggio

E’ passato il primo turno amministrativo che ha consegnato un ballottaggio tra Angelo Pizzigallo e Michele Cardone, da registrare che l’affluenza è stata in linea con le precedenti tornate malgrado l’emergenza Covid in corso, segno che fosse particolarmente sentita, lo abbiamo potuto registrare anche sulla nostra pagina Facebook de L’Agone, dove l’aggiornamento in tempo reale dello scrutinio ha raggiunto circa 6000 utenti.

Ed ora ?

Ora il 4 ed il 5 Ottobre i cittadini di Anguillara sono chiamati a scegliere il Sindaco, la scelta è tra Angelo Pizzigallo e Michele Cardone, i giochi, per liste e candidati, sono già chiusi.

In base a chi sarà il sindaco possiamo quindi già delineare le future maggioranze e minoranze in consiglio comunale al netto di eventuali apparentamenti o dimissioni per “scatti” assessorili.

In caso di vittoria di Michele Cardone

i consiglieri di maggioranza saranno (in ordine alfabetico)

Bianchini Lucia Capparella Serenella Flenghi Matteo Momoni Valentina Mondati Stefano Onori Banedetta Pariciani Lorenza Proietti Maurizio Rossi Monica Stronati Enrico

Mentre nei banchi dell’opposizione siederanno

Catarci Leda De Carolis Catia Falconi Francesco Fiorucci Paola Manciuria Sergio Isaia Pizzigallo Angelo

Se invece la vittoria andasse ad Angelo Pizzigallo

i consiglieri di maggioranza saranno (in ordine alfabetico)

Berardi Lorenzo Calabrese Christian Cresca Giovanni De Carolis Catia Fiorucci Paola Guidi Danilo Pelliccioni Giacomo Porcarelli Emiliano Serami Vincenzo Vittorini Roberta

All’opposizione andrebbero invece

Cardone Michele Catarci Leda Falconi Francesco Flenghi Matteo Manciuria Sergio Stronati Enrico

Simone Pazzaglia