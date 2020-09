COMUNICATO

CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘SU OLTRE 9 MILA TAMPONI OGGI NEL LAZIO SI REGISTRANO 195 CASI DI QUESTI 135 SONO A ROMA E TRE I DECESSI. MANTENERE ALTA L’ATTENZIONE, CI ATTENDIAMO LIEVE INCREMENTO DEL RT, MA SOTTO IL VALORE 1’

***VACCINO ANTINFLUENZALE: DAL 24 SETTEMBRE DISTRIBUITE LE PRIME 400 MILA DOSI ALLE ASL. OBIETTIVO VACCINARE 2,4 MILIONI DI CITTADINI;

***AL SANT’EUGENIO IL DRIVE-IN PEDIATRICO: ATTIVO DA OGGI PRESSO L’OSPEDALE SANT’EUGENIO IL NUOVO DRIVE-IN PEDIATRICO NELLA FASCIA DI ETA’ COMPRESA TRA 0-6 ANNI IN COLLEGAMENTO CON L’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’ PUNTO DI RIFERIMENTO PER TUTTE LE ATTIVITA’ PEDIATRICHE (ACCESSO PRESSO IL CENTRO PRELIEVI DA VIALE RHODESIA). ATTIVO ANCHE IL DRIVE-IN PRESSO IRCCS SANTA LUCIA (ASL ROMA 2 – INGRESSO DA VIA ARDEATINA 354) CON L’OBIETTIVO DI INCREMENTARE LA SICUREZZA E L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ;

***NELLE PROVINCE SI REGISTRANO 15 CASI E NESSUN DECESSO NELLE ULTIME 24H. NELLA ASL DI LATINA SONO QUATTRO I CASI E SI TRATTA DI UN CASO DI RIENTRO DA ROMANIA E UN CASO INDIVIDUATO IN FASE DI PRE-OSPEDALIZZAZIONE. NELLA ASL DI FROSINONE SI REGISTRANO UN CASO . NELLA ASL DI RIETI SI REGISTRANO SEI CASI E SI TRATTA DI TRE CASI CON LINK AD UN CLUSTER NOTO E ISOLATO E UN CASO DI RIENTRO DA ROMANIA. NELLA ASL DI VITERBO SI REGISTRANO QUATTRO CASI E SI TRATTA DI CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI;

***ASL ROMA 1: SONO 55 I CASI NELLE ULTIME 24H E DI QUESTI CINQUE SONO DI RIENTRO, TRE CON LINK DA SARDEGNA, UNO DA FRANCIA E UNO DA ROMANIA. VENTOTTO SONO I CASI CON LINK FAMILIARE O CONTATTO DI UN CASO GIA’ NOTO E ISOLATO;

***ASL ROMA 2: SONO 49 I CASI NELLE ULTIME 24H E TRA QUESTI TRE SONO I CASI CON LINK ALLA COMUNITA’ DEL PERU’. SEI SONO I CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI E DIECI INDIVIDUATI SU SEGNALAZIONE DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE;

***ASL ROMA 3: SONO 31 I CASI NELLE ULTIME 24H E SI TRATTA DI UNDICI CASI DI RIENTRO, UNO CON LINK DA SARDEGNA, DUE DA ROMANIA, UNO DA REP. CECA, UNO DA SPAGNA, DUE DA CAMPANIA E QUATTRO CON LINK ALLA COMUNITA’ DEL PERU’. QUATTORDICI SONO I CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI;

***ASL ROMA 4: SONO 6 I CASI NELLE ULTIME 24H E SI TRATTA DI CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI;

***ASL ROMA 5: SONO 19 I CASI NELLE ULTIME 24H E SI TRATTA DI DUE CASI INDIVIDUATI IN FASE DI PRE-RICOVERO E QUINDICI SONO I CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI;

***ASL ROMA 6: SONO 20 I CASI NELLE ULTIME 24H E SI TRATTA DI DICIOTTO CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI;

“Su oltre 9 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 195 casi di questi 135 sono a Roma e tre i decessi. Mantenere alta l’attenzione, ci attendiamo lieve incremento RT, ma sotto il Valore 1. Dal 24 settembre saranno distribuite le prime 400 mila dosi del vaccino antinfluenzale alle Asl. L’obiettivo è quello di vaccinare 2,4 milioni di cittadini. Attivo presso l’ospedale Sant’Eugenio il nuovo drive-in pediatrico nella fascia di età compresa tra 0-6 anni in collegamento con l’ospedale pediatrico Bambino Gesù punto di riferimento per tutte le attività pediatriche (accesso presso il centro prelievi da viale Rhodesia). Attivo anche il drive-in presso l’IRCCS Santa Lucia (Asl Roma 2 – ingresso da via Ardeatina 354) con l’obiettivo di incrementare la sicurezza e l’inclusione delle persone con disabilità. Nella Asl Roma 1 sono 55 i casi nelle ultime 24h e di questi cinque sono di rientro, tre con link dalla Sardegna, uno dalla Francia e uno dalla Romania. Ventotto sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2 sono 49 i casi nelle ultime 24h e tra questi tre sono i casi con link alla comunità del Perù. Sei sono i contatti di casi già noti e isolati e dieci individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 3 sono 31 i casi nelle ultime 24h e si tratta di undici casi di rientro, uno con link dalla Sardegna, due dalla Romania, uno dalla Rep. Ceca, uno dalla Spagna, due dalla Campania e quattro con link alla comunità del Perù. Quattordici sono i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 4 sono 6 i casi nelle ultime 24h e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 5 sono 19 i casi nelle ultime 24h e si tratta di due casi individuati in fase di pre-ricovero e quindici sono i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 20 i casi nelle ultime 24h e si tratta di diciotto contatti di casi già noti e isolati. Nelle province si registrano 15 casi e nessun decesso nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono quattro i casi e si tratta di un caso di rientro dalla Romania e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Frosinone si registra un caso. Nella Asl di Rieti si registrano sei casi e si tratta di tre casi con link ad un cluster noto e isolato e un caso di rientro dalla Romania. Nella Asl di Viterbo si registrano quattro casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati” commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

23 settembre 2020