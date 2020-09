FIABA DAY 2020: DICIOTTESIMA GIORNATA NAZIONALE PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

FIABADAY 2020

DICIOTTESIMA GIORNATA NAZIONALE PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Domenica 4 ottobre 2020

Domenica 4 ottobre 2020 si tiene la XVIII Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche promossa da FIABA onlus in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

“Per me il lockdown non è finito” è il claim della campagna di sensibilizzazione che quest’anno si pone l’obiettivo di sottolineare come per molte persone con disabilità e ridotta mobilità la fine del lockdown non abbia significato ritorno alla normalità, perché la loro “normalità” coincide con la situazione da noi vissuta durante l’emergenza, ossia rimanere confinate in casa. E tutto ciò a causa di barriere architettoniche domestiche e condominiali che spesso potrebbero essere facilmente abbattute.

VISITE GUIDATE DI PALAZZO CHIGI

Anche in occasione del FIABADAY 2020, come da consuetudine, domenica 4 ottobre Palazzo Chigi apre le sue porte a visitatori con disabilità e loro accompagnatori.

Prenotazione obbligatoria entro il 30 settembre. Tutte le indicazioni nel sito www.fiaba.org

CONFERENZA STAMPA

Il programma della giornata e del tradizionale e concomitante evento pubblico in Piazza Colonna a Roma saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà giovedì 1° ottobre alle ore 11.00 presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio per la quale verrà inviato apposito invito.